え？小っさ！2度見してしまうほどコンパクトなのにパワフルな新型ポータブル電源「SOLAX P100」

旅行やテレワーク時の充電問題。モバイルバッテリーでは容量や出力が足りないし、ポータブル電源は大きすぎる…と感じたことはありませんか。

そんな悩みに応えるのが、旅行や出張、テレワーク、ワーケーションなどで「もう少し多く充電したい」「でも持ち運びやすさも欲しい」というニーズにぴったりのポータブル電源。ALLPOWERS（オールパワーズ）から登場したシリーズ史上最小・最軽量モデル「SOLAX P100（ソラックスP100）」（1万8599円）です。

本体サイズは12.8×9×8.8cmと、二段重ねのお弁当箱ほどの大きさ。ビジネスバッグにもすっと収まり、重さも950gとポータブル電源としてはかなり軽量です。付属のハンドストラップを使えば、片手で楽に持ち歩けます。

それでいてバッテリー容量は99.2Wh（31000mAh）と十分。旅先でも安心して使え、スマホ（10W）なら約9回、タブレット（30W）なら約2.5回の充電が可能です。最大出力は128Wあり、ノートPCも余裕で充電できます（90WのノートPCなら約1.8回）。

また、USB Type-Cポートを2口、USB Type-Aポートを1口搭載し、スマホやワイヤレスイヤホン、ノートPCなど最大3台を同時に充電可能。旅先で友人のスマホも一緒に充電してあげれば、きっと喜ばれるはずです。

容量が100Wh以下のため、基本的に機内持ち込みが可能（各社の規則に準拠）。出張の多いビジネスパーソンにとってはうれしいポイントです。機内にUSBポートがない場合でも、バッテリー切れの心配は不要。

ポータブル電源本体への充電方法は、USBポートによるPD充電、ソーラーパネル充電、車からの充電など多彩。さらに、USB Type-Cポートを2口使用すれば、最大100Wのデュアル充電にも対応します。

安全面にも配慮されており、高温・低温・過放電・過充電・過負荷・短絡・過電流の七重保護システムを搭載。さらにPSE（電気用品安全法）認証を取得しているため、自宅でも安心して使用できます。

旅行や出張はもちろん、アウトドアやレジャー、防災用としても幅広く活躍。パワーとコンパクトさを兼ね備えたポータブル電源は、旅のお供に持っていけば、いざという時の安心感が段違いです。

