◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 京都国際6―3健大高崎（2025年8月13日 甲子園）

史上初の前年春夏日本一校による、翌年夏の甲子園大会初戦での激突。歴史的カードは昨夏の王者・京都国際（京都）が、昨春の王者・健大高崎（群馬）を破り、史上7校目の夏連覇に向けて好スタートを切った。

あざやかな速攻だった。京都国際は初回、先頭の長谷川颯（3年）が健大高崎先発・下重堅慎（3年）の初球を捉え、中前打で出塁。1死後、3番・小山礼斗（2年）がエンドランを成功させ一、三塁。4番・清水詩太（3年）が捕前にスクイズを決めて先制した。ここまでわずか8球。さらに1点を奪い、流れるような攻撃で試合の主導権を握った。

先発は2年時の昨夏甲子園大会で4試合に登板し、2完封。計24イニングを投げ、自責0で優勝投手となった西村一毅（3年）。絶対的エースが0―2の3回に制球力を乱し、逆転を許したが、打線は粘り強く援護を続けた。

逆転を許した直後の3回、1死から小山が死球で出塁。2死後、5番・山口桜太（3年）が右翼線に同点二塁打、さらに続く猪股琉冴（3年）が中前に勝ち越し打を放ち、すぐさま逆転に成功した。

味方の逆転を受け、西村はギアを一段階上げた。5回終了時に球数が100球に達するなど、中盤まで制球力に苦しんだが、尻上がりに調子を上げた。中盤以降は140キロ台の直球と“宝刀”チェンジアップで健大高崎打線に的を絞らせず。4回以降、許した安打はわずかに2本で無失点。持ち味の安定感を取り戻した。

西村は昨夏大会でチームの優勝に貢献。今夏の京都大会では4試合計34イニングで、投球回数を大幅に上回る45奪三振を記録。直球の最速も146キロにまで伸ばすなど、確かな成長力を示していた。投手としての能力はもちろん、チームを勝利に導く存在感もはるかに増したことを聖地で証明した。