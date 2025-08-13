この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「関西で電気代が高い電力会社はどこ？」と題した動画で、小売電気アドバイザーの三浦氏が登場。動画では最新データを基に、関西エリアの電気代ワーストランキングを解説しつつ、「楽天電気さん、実はそんなにポイント貯まりません」と独自の見解を示した。



三浦氏は「物事をマイナス面からも見れる素晴らしい人向け」と動画を始め、関西で電気代を安くしたい人だけでなく「逆にちょっと高いところはどこなのかな？って注意をしておきたい」人も参考になるよう、直近1月～4月データを使ったワーストランキングを発表。また、料金計算にあたっては「調達コストや再エネ付加金も全て含めた金額で実際に近い形で計算しています」と説明し、視聴者に現実的な料金比較の重要性を呼びかけた。



100kWh（電気使用量少なめ）のケースではHTBエナジー・白熊電力・ループ電気が高めの順位となった一方、「関西エリアって基本的に関西電力を選んでおけば安いというか、お得な地域」とし、その理由について「燃料費調整額が上限を叩いている」関西電力と、上限が無い新電力との構造的な違いを指摘。300kWhと500kWhでもHTBエナジーや楽天エナジーがワースト上位となり、「関西電力が絶対に一番安いわけではないが、使用量次第で新電力の方が得になるケースもある」と幅広い層に向けてアドバイスした。



また、ランキングを受けて「楽天電気さん高いんだなって気になった人多いんじゃないか」とし、還元ポイントの仕組みにも触れ「200円につき1ポイント（0.5%還元）。ガスとセットでも1%」「楽天カード支払いなど工夫しても、実は少ない」と警鐘。たとえば「500kWh／月使っても4か月合計でポイントは378～757（最大）しか貯まらず、1位の会社との金額差1.7万円分には遠く及ばない」と具体的事例を示した。さらに「重量料金も固定で割高。市場価格調整単価も大手と比べ特別安いわけではない」と詳細な料金構造を解説し、「楽天経済圏でまとめたい人以外は、ちょっと検討した方がいい」と注意を呼びかけた。



動画は「特定の電力会社の良し悪しを決めるものではなく、現時点の実態に基づいた一例です」と繰り返し強調し、「悪かった会社も今後良くなったりする可能性もあるので、都度見直すのが重要」とまとめた。そのうえで「ポイントや初回キャッシュバック特典込みで得か損かをよく見極めてほしい」とアドバイスし締めくくった。