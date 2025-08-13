◇ナ・リーグ パドレス4―1ジャイアンツ（2025年8月11日 サンフランシスコ）

パドレス・ダルビッシュがメジャー14年目にして新境地を開いた。6回4安打1失点で2勝目。「球の質は前回と同じだったけど、今日はコントロールが良かった」。日米通算204勝目を挙げた7月30日メッツ戦から右肘の角度を大きく下げ、またも横手投げに近い位置から腕が出る新フォームで圧倒した。

圧巻は5回だった。李政厚（イ・ジョンフ）をスプリット、ベイリーはシンカー、最後のコスはスイーパーで3者連続三振に斬って敵地を沈黙させた。

「小さい頃、ずっと壁当てでいろんなフォームで投げていた。高校の時も甲子園でサイドスローをやったり。そういうのに関しては得意」。負担軽減のためだが、変更から3試合目で早くも多くの球種を思い通り操った。

地区首位ドジャースに1ゲーム差に肉薄。15日（日本時間16日）からの直接対決で、17日（同18日）に中5日で先発する可能性がある。「今日は良かったけど、明日の自分は信頼していない」。そうクールに言うベテランがド軍の、そして大谷の前に立ちはだかる。