″店員に話しかけられたら即退店″　池袋パルコにアトラクション型アパレルショップがオープン

パルコ が、 アパレル ブランド「トキキル」と共同で、アトラクション型 アパレル ショップ「esc（エスケープ）」を 池袋 PARCO 本館地下2階に期間限定でオープンする。開催期間は8月22日から9月7日まで。入場料は平日が3300円、土日祝が5500円で、完全予約制となる。

トキキルは、「解けないと着れない」をコンセプトに据えたアパレルブランド。表参道、渋谷、下北沢を拠点とし、衣服に仕掛けられた「暗号」を解くことで購入できるシステムを採用している。

escでは、「店員に話しかけられたら、即退店」というルールを設定。あらゆる商品がワンクリックで手に入る時代に、チームワークと頭脳を駆使して目当ての商品を自らの手で獲得することを目的としている。所要時間は30分で、入店は最大3人まで。入店時間内であっても、誰か1人が店員に話しかけられたらその場で即退店となる。店内のBGMは作曲家の原口沙輔が、オリジナルキャラクター「店長」のボイスは動画配信者のやみえんが担当している。

店頭では、オリジナルブランド「esc」のアイテムを用意。Tシャツやバケットハット、トートバッグ、アクリルスタンド、アクリルキーホルダーなどのアイテムを展開する。そのほか、トキキル、「パルコゲームス（PARCO GAMES）」「楽園倶楽部」「クラグラ（clagla）」「アークライトゲームス（Arcligft Games）」「タンブルウィード（Tumbleweed）」「ナゾストア（THE NAZO STORE）」のアイテムを扱う。

開催期間：2025年8月22日（金）〜9月7日（日）

営業時間：11:00〜21:00 ※最終日は17時45分最終入店（予定）

会場：池袋PARCO 本館地下2階

所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2

入場料：平日3300円／土日祝5500円

