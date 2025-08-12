亀梨和也「この香りに包まれて寝よう」ベッドにプッシュしたい購入フレグランス！

亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【母登場】資生堂銀座本店 SHISEIDO THE STOREで爆買い！最新コスメから定番コスメまで欲しいものがたくさん。亀梨の美容レベルが上がった1日に！』の動画を投稿。ブランドの提供を受けながら、買い物をする様子を公開してくれました！

■香水

動画内に登場したのはこちら！

ナルシソ ロドリゲス/フォーハー ピュア ムスク オードパルファム 30mL 税込11,220円（編集部調べ）

石鹸のような清潔感のあるムスクの香りが特徴的なフレグランス！

店内でこちらを試した亀梨さんは「めちゃくちゃ清潔感、すごい清潔感」とさわやかな香りが特徴的だとコメント。

ブランドスタッフの方も「洗い立てのシャツの清潔感をたっぷり感じていただける、“せっけんムスク”と言われているんですね」と洗濯したての衣服を感じさせる匂いだと説明していました。

これに亀梨さんは「ベッドとかにこれシュッとやったら、めちゃくちゃいい香りかも」「寝る前とか」「これからの季節とかめちゃくちゃ良いと思う、すごく良い」と自身の寝具に使用したいとも明かしてくれました。

そして、こちらをカゴに入れると、「今年の夏はこの香りに包まれて寝ようかな」と、意気込みをのぞかせました。

■動画もチェック

動画内では、その他にも様々なコスメをチェック！ぜひ動画も見てみてくださいね。