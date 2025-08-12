お笑いタレントのなかやまきんに君（46）の公式サイトが12日に更新され、一部報道された逮捕された事務所の元スタッフについて声明を発表した。

「なかやまきんに君の報道について」と題した声明を発表。「このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます」と報告。「本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました。逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております」とした。

「これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください」と続け、「関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です。何卒宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。

また、きんに君のコメントも掲載され、「このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」と心境を吐露。「今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます」と続けた。