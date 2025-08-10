この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

最新のYouTube動画「【最新】大注目の不動産融資！金融機関の参入増加中の今こそ不動産の買い時です！」で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、年齢や年収を理由に不動産投資を諦めかけている40代・50代に向けて、融資の仕組みを徹底解説した。



木村氏は冒頭から「年齢を気にするとか、融資期間を気にするとか、あるいは年収を気にするとか、そういう場合はまず銀行を理解する前に、この融資商品の種類を理解してください」とアドバイス。不動産投資を始めるにあたって、年齢や年収の壁が存在すること自体は確かであると認めつつも、「打ち手・手段はたくさんある」として、そのカラクリと攻略法をわかりやすく解説してみせた。



「40代、50代の方が『もう遅い？』と不安に感じるのも当然のこと」としながらも、「意外と実際に多くの大家さんは40代、50代。知っているか知らないか、それだけでチャンスを逃してしまう」と指摘。実際、木村氏が運営するスクールにも「60代でもローンを組めている方は何人もいる。結局は仕組みの理解と情報の有無で決まる」と語った。



融資の種類や商品設計ごとの違い、そして団体信用生命保険（団信）が必須か否かによる審査基準の違いなど「不動産ローンの本質」を具体例とともに明示。「ネットで『40代・50代はローンが通りにくい』と書かれていても、実際は断られない手段もたくさんある。落ち込む必要は全くない」と断言した。



また、「例えば新築アパートローンの審査が厳しいなら、中古物件や不動産担保ローン、新金・新組の活用も視野に」「各種ローンの特色や年齢基準を事前に把握すれば、一発でクリアできる案件も多い」と幅広い選択肢の重要性を強調。「年収が少ない・自己資金が少ない場合は無理せず利回りの高い中古物件でスタートし、積極的に買い進めていくことが鍵」と“買い進める力”の大切さにも言及した。



さらに「不動産投資は買えば買うほど利益が積み上がる。成功している人ほどローンを活用して“数”を意識している」とする一方で、「自己資金は使い切らない工夫、そして事業実績を積みながら選択肢を拡大していく柔軟さが不可欠」と助言。



動画のまとめでは「年代や属性に縛られず、多角的な知識で不動産投資に臨むべき。『自分はもうだめだ』と固執せず、むしろ知識と選択肢を広く持つことで大きなリターンを得られる」と説いた。動画のラストでは「スナックに通う余裕ができてから投資を楽しんだっていい。まずは勉強と行動を」と視聴者にエールを送って締めくくった。