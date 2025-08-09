大分vs富山 スタメン発表
[8.9 J2第25節](クラド)
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 9 有馬幸太郎
MF 21 鮎川峻
MF 25 榊原彗悟
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 24 佐藤隼
DF 6 三竿雄斗
DF 34 藤原優大
MF 8 落合陸
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
片野坂知宏
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
MF 25 亀田歩夢
FW 27 吉平翼
FW 58 武颯
監督
安達亮
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 9 有馬幸太郎
MF 21 鮎川峻
MF 25 榊原彗悟
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 24 佐藤隼
DF 6 三竿雄斗
DF 34 藤原優大
MF 8 落合陸
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
片野坂知宏
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
MF 34 竹中元汰
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 6 瀬良俊太
MF 14 浦十藏
MF 22 椎名伸志
MF 25 亀田歩夢
FW 27 吉平翼
FW 58 武颯
監督
安達亮