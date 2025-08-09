[8.9 J2第25節](クラド)

※19:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 32 濱田太郎

DF 3 デルラン

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 9 有馬幸太郎

MF 21 鮎川峻

MF 25 榊原彗悟

MF 29 宇津元伸弥

MF 38 天笠泰輝

MF 44 吉田真那斗

FW 11 グレイソン

控え

GK 24 佐藤隼

DF 6 三竿雄斗

DF 34 藤原優大

MF 8 落合陸

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

監督

片野坂知宏

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 5 今瀬淳也

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

MF 34 竹中元汰

MF 48 植田啓太

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 40 竹内豊

DF 88 濱託巳

MF 6 瀬良俊太

MF 14 浦十藏

MF 22 椎名伸志

MF 25 亀田歩夢

FW 27 吉平翼

FW 58 武颯

監督

安達亮