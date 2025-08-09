「セックスしてる？」森香澄が攻めすぎ一言！禁断女子トークに「デリカシー持とうよ」＜ドラマ『奪い愛、真夏』＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

劇中で過激な行為を連発し、毎度視聴者をざわつかせている真夏の同僚・山上花火（やまうえ・はなび／森香澄）。8月8日（金）に放送された第3話では、花火が姉の“セックス事情”について斬り込み…!?

【映像】花火が姉に禁断の質問

◆「お姉ちゃんとの関係が熱いからなのかなって」

なぜか真夏（松本）と時夢（安田）、そして姉で時夢の妻である空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）の仲を意図的にこじらせて炎上させようとしている花火。

第3話では、そんな花火が未来とお茶をする展開が描かれた。

すると花火は、いきなり「最近お姉ちゃん、セックスしてる？」と何のためらいもなく言い放つ。時夢からの愛情を疑い出している未来は気まずそうな表情を見せ、「そういうこと聞くのさ、もっとデリカシー持とうよ」と花火を咎めた。

しかし花火は動じず、「いやなんかさ、最近お義兄さん（＝時夢）顔つき変わってきたっていうか、なんかちょっとセクシーになったなって。だからお姉ちゃんとの関係が熱いからなのかなって」と続け、未来が疑心暗鬼になるよう火種をまいていく。

さらに花火は、浮気した彼氏の位置情報がわかるようにしたと話し、そのやり方を教えることで未来が時夢を監視するよう仕向けていた。