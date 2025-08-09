ド軍が28歳“秘密戦力”の昇格を発表　初のメジャー出場へ…代わって俊足ルイーズが降格

ドジャースはジャスティン・ディーンの昇格を発表した

ドジャースは8日（日本時間9日）、3A傘下のジャスティン・ディーン外野手をメジャー昇格させると発表した。右投げ右打ちの外野手で、今季3Aでは81試合に出場している。打率.274、6本塁打、31打点、25盗塁の成績を残していた。メジャー昇格は28歳で初めてとなった。

代わってエステウリー・ルイーズ外野手を降格させた。今季は19試合に出場し、打率.190、1本塁打、2打点、4盗塁の成績だった。

ルイーズは2022年にパドレスでメジャーデビュー。アスレチックスへ移籍した2023年に132試合出場して打率.254、5本塁打、47打点。67盗塁を決めてリーグ盗塁王に輝いた。昨季は29試合出場で打率.200、2本塁打、8打点、5盗塁にとどまった。

今春のオープン戦で17試合出場して打率.121、打点なし、2盗塁。3月30日（同31日）にメジャー出場前提の40人枠から外れ、事実上の戦力外（DFA）となり、7月3日の本拠地・ホワイトソックス戦で初出場していた。

また、4日（同5日）にカージナルスから獲得したルーケン・ベイカー内野手をDFAとした。28歳のベイカーは2018年のドラフト全体75位でカージナルスに入団。今季はカージナルスで19試合に出場し、打率.235、2打点を記録した。2023年から今年にかけてメジャーで計73試合に出場しており、打率.206、4本塁打だった。（Full-Count編集部）