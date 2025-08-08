「日本ハム０−２西武」（７日、エスコンフィールド）

日本ハムは難敵の前に小休止となった。今季６度目の零敗で連勝は４でストップ。「今日２安打で言うことないんですけど」。新庄剛志監督も苦笑いで白旗を掲げるしかなかった。

好調の打線が、今井に沈黙した。今季ここまで７打数５安打と相性の良かった田宮を４番に置く対策も実らず、７回までレイエスの１安打のみ。失策絡みで得た四回の無死満塁も、矢沢が一ゴロ併殺、梅林が空振り三振で逃し、今井には本拠地・エスコンで２２イニング無得点となった。指揮官は「打席に立ってみたいね。どれくらいキレがあるのか、スライダーが曲がってるのか。選手登録してみようかな」と、冗談めかしてまた苦笑した。

二回には松本剛が右手に死球を受けて負傷交代し、札幌市内の病院へ。幸いにも右手中指打撲の診断で、離脱という“泣きっ面に蜂”の事態は避けられた。新庄監督も両手を広げて「セーフ。骨折したらもう終わりですからね」とひと安心。今季１００試合目は黒星となったが切り替え、９日から敵地でのソフトバンクとの首位攻防戦に臨む。