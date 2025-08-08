女優の広末涼子（４５）が４月、静岡の新東名高速道路を外車で走行中に起こした追突事故で、時速１６５キロ以上を計測していたと報じられ、物議をかもしている。新東名の事故現場の制限速度は最高１２０キロだが、４５キロ以上超過していた疑いがある。

追突事故時には広末のエージェント的な役割を果たしていた男性が同乗。外車は当該男性が所有していた。

大型トレーラーに追突して男性は骨折したものの、広末は軽傷で済み、大型トレーラーの運転手にケガはなかった。１６５キロ以上で追突していれば死者が出る大惨事になってもおかしくはないが…。関係者の話。

「外車は追突時にエアバッグが作動し、広末さんらは衝撃から守られたようです。加えて当該外車はボディーが非常に屈強だったことも幸いしました」

また、広末が運転した外車は新東名の３車線沿いの壁に複数回ぶつかった直後、大型トレーラーに追突したとされ、追突時の実際の速度は１６５キロ以上から減速していた可能性がある。

それにしても広末はなぜ、１６５キロ以上で疾走していたのか。本人は事故後に病院で受診して双極性感情障害、甲状腺機能亢進症と診断されており、静岡県警は疾患の影響も視野に捜査を進めてきた。

「広末さんのマイカーは、事故を起こしたのとは別のメーカーです。運転に慣れていない外車で走り、１６５キロ以上計測していることを実感していなかった影響も取りざたされています」（前出関係者）

高速道路で４０キロ以上速度超過すれば、違反点数は６点。過去３年以内に免許停止、取り消しなどがない場合でも違反点数が累積で６点に達すると一発免停で、広末はこれに該当して一発免停になる可能性がある。

家庭では長男（２１）は独立しているが、次男（１４）、長女（１０）の世話を一生懸命してきた。子どもたちの送迎や買い物はマイカーが多かった。

事故後は当然、運転を控え、タクシーを利用したり事務所関係者らが運転を