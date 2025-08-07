Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á ¡ÖÍò¤ÎµÙ»ß¤Ï»ä¤ÎÄó°Æ¡×È¯¸À¤Ë¡Ö¿¨¤ì¤ë¤Ê¡×¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡Ä¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ý¤Þ¤é¤º
¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¡¼¡¼¡£Íò¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÜ¤ê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î6ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¦Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¤Î¡È¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¡É¤À¡£Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ï¡Ö¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÂçÌîÃÒ¤¬¡Ö¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö²ò»¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙ»ß¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤¿¤é¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢7·î18Æü¤Ë¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¤È¤Î47»þ´Ö¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡£ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Ë¤è¤ëÄ¹»þ´Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤Î½ñÀÒ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡È¹ðÇòÆâÍÆ¡É¤¬ÃÇÊÒÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢7·î10ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤¬King ¡õ Prince¤ÎÊ¬Îö·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¸½Number_i¤Î3¿Í¤ÎÃ¦Âà¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£7·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥¹¥Ý¡Ù¤¬¡¢¥¸¥å¥ê¡¼»á¤ÎÂçÌî¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²¿¤«¤ò¶¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤ä¡¢Íò¤ÎÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊó¤¸¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊóÆ»¤ÎºÝ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬º£¤µ¤é²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬Ê¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÀÅ¤«¤ËÍèÇ¯¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÇÊÒÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÌµÍÑ¤ÊÇÈÉ÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ö³èÆ°µÙ»ß¤Ï»ä¤ÎÄó°Æ¤À¤Ã¤¿¡×È¯¸À¤Ç¤¢¤ë¡£Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬X¾å¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÌµÂÌ¤ËÃý¤ê²á¤®¡Õ
¡ÔÍò¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Ï¤³¤ÎËÜ¤ò´©¹Ô¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸À¤¤Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸À¤¨¤Ð¡¢¡È»ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ²æ¤¬Êª´é¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¿å¤òº¹¤¹¤À¤±¡£ÄÀÌÛ¤³¤½¤¬¡¢ºÇÂç¤Î·É°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¡¢Íò°Ê³°¤Î¡ÈÂ¾¿Í¡É¤¬¸ÀÍÕ¤ò¶´¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£