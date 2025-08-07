【高橋 暁子】「10人に1人」が職場の人のSNSをブロックしたことがある…「数字で見る」職場でのSNS交流に対する考え方

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

職場の人とのSNSはどのようにつながる？

そもそも職場の人とSNSでつながることはありなのでしょうか。

クリエイターを支援するサービスを展開しているビジュアルワークスが運営しているSKIMA（スキマ）の「10代・20代・30代のSNSに関する意識調査」（2019年6月）からは、若い人たちの意識が垣間見えます。

職場の先輩・上司とSNS上で相互につながっている人に対して、どういった経緯でつながったのか聞いたところ、「会話の流れでつながった」が最多であり、次いで「上司に発見された」という結果でした。

先輩や上司のアカウントを一方的に知っている人に対して、どうしてアカウントを知っているのか聞いたところ、「会話の流れ」が最多だったものの、Facebookでは「おすすめユーザーに出てきた」という意見も目立ちました。

「投稿を見たくて探し出した」が、すべてのSNSで15％以上いるのも注目のポイントです。

知り合ったばかりの人や、興味関心を持つ相手のことは、ネットやSNSなどで検索する人は少なくないのです。なお、たとえ部下などにSNSアカウント等を教えていなくても、匿名で顔写真を登録していなくても、知っている人が見ればそれとわかるものです。部下などに見られたら問題があることは、けっして投稿しないようにしましょう。

上司・部下とはつながりたくない

先輩・上司とつながっているSNSは、FacebookやInstagram、Xなど多岐にわたりました。

若者世代は、InstagramやXなどでは複数アカウントを作成、運用し、問題ないアカウントのほうでつながるケースが多いようです。先輩・上司とSNSでつながって交流しつつ、プライベート投稿、先輩・上司に見られたくない発言、本音や愚痴などを見せないためのコツということでしょう。これならストレスなく交流ができるため、見習って専用のアカウントを作るといいかもしれません。

なお、SNSでつながったことを良かったと思うか聞いたところ、「良かった」という回答が多くなりました。良かった理由は、コミュニケーションが円滑になったり、仕事以外の一面が見られたりなどが多い結果になりました。

通信インフラサービスを取り扱うALL CONNECTが実施した、全国の20〜30代男女を対象とした「SNSでの友達づくりに関する調査」（2022年5月）を見てみましょう。

「職場の人とSNSでつながりたいと思いますか」という質問に対しての回答は、以下のようになりました。

同期とSNSでつながりたいかについては、「思う」が47.3％、「思わない」が52.7％と意見がほぼ半々に分かれました。一方で、「上司とSNSでつながりたくない」は79.3％、「部下とSNSでつながりたくない」は68.3％と、上司・部下の関係ではSNSでつながりたくないという意見が圧倒的なのです。

「10人に1人」が職場の人のSNSをブロック

職場の人とは親しくなりたいけれど、プライベートを見られたくないという気持ちはよくわかります。オンとオフの区別がつかなくなってしまうためです。上司と部下という関係は、フラットに付き合えることも多い同期とは違い、評価や立場が関係します。プライベートを見せることでマイナスに働くことを懸念していると考えられるのです。

さらに、職場の人のSNSをブロック（非表示）したことがあるかを聞いたところ、全体では16.5％が「ある」と回答しました。20〜30代男女の各性別の年代で、10人に1人以上はブロックした経験があるのです。ブロックするのは、自分の投稿を見られたくないという気持ちの表れです。友達申請を受けた後、ストレスなどから相手を非表示にした可能性もあります。

いずれにしろ、職場の人、特に上司・部下という関係でSNSでつながりたい人は多数派とはいえません。

