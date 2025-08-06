特典利用条件

・対象機種を購入した日が属する請求月を1カ月目として、13〜24カ月目※2に特典利用を申し込むこと

・査定完了後に一括で特典利用料（最大22,000円※5）を支払うこと

・端末の購入時から特典利用の申し込み完了時まで、あんしん保証パック※6（月額使用料最大1,980円／月※4）に継続して加入していること

・査定完了後に一括で早期利用料（スマホの場合は最大38,500円※5）を支払うこと

・特典利用の申し込みの翌月末までにソフトバンクが端末の回収・査定を完了すること※7

・回収された端末がソフトバンク指定の査定条件を満たさない場合、端末の回収に加えて最大22,000円（不課税）を支払うこと

・その他、新トクするサポート＋の提供条件書に記載されている特典利用条件を満たすこと

