携帯電話サービス「SoftBank」で対象機種がお得になる販売施策「新トクするサポート＋」が提供！プレミアム・バリュー・スタンダードが1本化
ソフトバンクは6日、携帯電話サービス「SoftBank」において対象のスマートフォン（スマホ）などがお得になる新しい販売プログラム「新トクするサポート＋（シントクスルサポートプラス）」の提供を2025年8月20日（水）に開始すると発表しています。これまでの「新トクするサポート」では特典や適用条件が異なる3つのプログラム（プレミアムおよびバリュー、スタンダード）を対象機種ごとに提供していましたが、今回それらを1本化したとのこと。
新トクするサポート＋は対象機種を48回払いで購入して13カ月目または25カ月目以降に特典利用の申し込みを行い、ソフトバンクがその翌月末までに端末を回収・査定した上で「特典利用料」を支払うことによって端末のその後の分割支払金または賦払金の支払いが不要になるプログラムです。新トクするサポート＋では諸条件を満たした場合に端末代金の支払いが不要になる回数が最大36回分になる「特典A」または、最大24回分になる「特典B」をすべての対象機種で選択することができます。
特典Aは端末の購入時から特典利用の申し込みが完了するまで「あんしん保証パック」に加入していることが必要であり、特典利用料に加えて「早期利用料」の支払いが必要です。そのため、あんしん保証パックの対象ではない機種では特典Aは適用されません。なお、あんしん保証パックの月額利用料金は2025年8月6日（水）時点で550〜1,980円（金額はすべて税込）で、月額利用料金は変わる場合があります。その他、対象機種は後日案内予定となっており、SoftBankにて販売されている機種のうちの一部は対象外となる見込み。
|特典A
|特典内容
|最大36回分の端末代金の支払いが不要に
|適用条件
|48回割賦で対象機種を購入すること
|特典利用条件
|・対象機種を購入した日が属する請求月を1カ月目として、13〜24カ月目※2に特典利用を申し込むこと
・査定完了後に一括で特典利用料（最大22,000円※5）を支払うこと
・端末の購入時から特典利用の申し込み完了時まで、あんしん保証パック※6（月額使用料最大1,980円／月※4）に継続して加入していること
・査定完了後に一括で早期利用料（スマホの場合は最大38,500円※5）を支払うこと
・特典利用の申し込みの翌月末までにソフトバンクが端末の回収・査定を完了すること※7
・回収された端末がソフトバンク指定の査定条件を満たさない場合、端末の回収に加えて最大22,000円（不課税）を支払うこと
・その他、新トクするサポート＋の提供条件書に記載されている特典利用条件を満たすこと
|特典B
|特典内容
|最大24回分の端末代金の支払いが不要に
|適用条件
|48回割賦で対象機種を購入すること
|特典利用条件
|・対象機種を購入した日が属する請求月を1カ月目として25カ月目※2以降に特典利用を申し込むこと
・査定完了後に特典利用料（最大22,000円※5）を支払うこと
・特典利用の申し込みの翌月末までにソフトバンクが端末の回収・査定を完了すること※7
・回収された端末がソフトバンク指定の査定条件を満たさない場合、端末の回収に加えて最大22,000円（不課税）を支払うこと
・その他、新トクするサポート＋の提供条件書に記載されている特典利用条件を満たすこと
※2 申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。特典受付開始日は「My SoftBank」などで確認できます。
※3 特典利用を申し込むタイミングによって支払いが不要となる金額が変わります。購入の端末・ストレージ容量・時期・契約種別などによって1〜12回目と13〜24回目、25〜48回目の分割支払金（賦払金）の金額が異なる場合があります。
※4 あんしん保証パックの対象ではない機種では特典Aは適用されません。
※5 2025年8月6日時点の金額です。特典利用料および早期利用料の金額は変わる場合があります。最新の金額はソフトバンクの公式Webサイトで確認してください。また特典利用料および早期利用料は端末・ストレージ容量・時期・契約種別などによって異なります。対象機種の購入時点においてソフトバンクが定める金額を支払う必要があります。
※6 あんしん保証パックの利用料金は550〜1,980円／月です（2025年8月6日時点）。あんしん保証パックの利用料金は変わる場合があります。詳細はこちらをご覧ください。なお、あんしん保証パックは、査定が完了するまで自動解除されません。
※7 ソフトバンク指定の回収・査定条件を満たす必要があります。
※8 新トクするサポート＋の対象機種であるかどうかは購入時点の指定に基づいて決まります。対象機種は追加または変更される場合があります。提供開始日以降に購入された機種が対象です。最新の対象機種は、ソフトバンクの公式Webサイトをご確認ください。なお、提供開始日は変わる可能性があります。
※ウェアラブルデバイスは購入時に付属しているバンドも回収・査定が必要です。
※ ACPC（Always Connected PC）は本体に接続できる純正品のACアダプターおよび電源ケーブルも回収・査定が必要です。
※ 査定により液晶・タッチパネルに異常が確認された場合やソフトバンクの公式Webサイトに記載されている特典対象外条件に該当する場合は特典を利用できません。
※ 金額は断りがない限り税込です。
