夢と魔法を届けてくれるディズニーの世界。そんなディズニーと、アーティストによる心がときめくコラボレーションが、これまでに何度か誕生してきた。本稿では、各アーティストがどんな形でディズニーと交わり、“夢と魔法”を形にしてきたのか振り返ってみたい。

(関連:【画像】Mrs. GREEN APPLE、東京ディズニーランドにサプライズ登場!)

まず、現在東京ディズニーリゾートとコラボを果たしているのが、Mrs. GREEN APPLEである。7月2日より東京ディズニーリゾートで開催中のスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』のテーマソングとして、「Carrying Happiness」を書き下ろした。夏限定で行われるエンターテインメントプログラムには「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」として使用されるほか、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」にも楽曲が使用され、今年の夏のパークを盛り上げている。

楽曲は「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が先だって配信されていたが、7月19日にはついにフルサイズが配信リリースされた。4つ打ちをメインにした、夏らしく爽快で、聴くだけで気分が高鳴るような「Carrying Happiness」。楽曲タイトルに含まれる“Happiness”という言葉は、過去にもパークのイベント名に使用されるなど、ディズニーリゾートが大切にしてきたスピリットでもある。訪れるゲストに対して、あるいはファンに対して、あっと驚くようなさまざまなエンターテインメントを常に仕掛けているという点で、ディズニーとMrs. GREEN APPLEは相性がいいのだろう。両者の想いが融合した今回のコラボは、曲名の通り多くの人に幸せを運んでくれることだろう。

直近では、King & Princeがミッキーマウスの“ベストフレンド”として新たなテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」を手掛けたことも大きなトピックだ。本楽曲は、「ミッキーマウス・マーチ」に続くミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got (Mickey's Birthday Song)」に、オリジナルのアレンジが加えられ、歌詞はメンバー自身が綴った日本語訳詞で構成されている。グループがCDデビュー7周年を迎えた5月23日に配信リリースされ、8月6日にはCDリリースも控えている。

2028年のミッキーのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフおよび、ディズニーがグローバルで展開している大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれた今回のコラボ。現在開催中のドームツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』の東京ドーム公演では、ミッキーがステージにサプライズ登場したことも大きく話題を集めた。ミッキーもKing & Princeのふたりも、優しくて、あたたかくて、そばにいる人を笑顔にしてくれる存在だ。「僕がいるよ!」と手を差し伸べて、明るい場所へと導いてくれるような3人が、これからも多くの人に愛され続けることを願っている。

少し遡ると、2009年11月20日には、嵐が東京ディズニーシーにて『ハウス食品プレミアムナイト「嵐 in 東京ディズニーシー」』と題したプレミアムイベントを開催。ミッキーをはじめとしたディズニーの仲間たちと嵐がパークで共演する、文字通り“夢のような一夜”を繰り広げた。

そこから嵐とミッキーが再び共演を果たしたのは、およそ1年4カ月後のこと。嵐の冠番組『ひみつの嵐ちゃん!』(TBS系)の2011年3月31日放送回に、ミッキーがゲストとしてやって来たのだ。ミッキーが特技のドラムを披露したり、ドナルドやグーフィーたちも加わってメンバーとペアになりながらダンスを踊ったりと、観ているだけで笑みがあふれた特別な時間。そのラストには、ディズニーの仲間たちと嵐が「星に願いを」「ミッキーマウス・マーチ」といったナンバーをパフォーマンスしていたことも印象深い。当時、東日本大震災発生から半月ほどというタイミングで、彼らのステージに明るい気持ちを取り戻した人も少なくなかっただろう。

ディズニーと深い関わりを持つアーティストといえば、MISIAを忘れてはならない。2006年、当時開園5周年を迎えた東京ディズニーシーは『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』と題したイベントを開催。そのアニバーサリーイベントのテーマソング「Sea of Dreams (Tokyo DisneySea 5th Anniversary Theme Song)」を歌唱したのが彼女だった。

月日が経ち、2022年に東京ディズニーシーで新たにスタートしたナイトショー『ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~』にて、MISIAとディズニーシーは再びタッグを組んでいる。『ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~』は、ディズニーの仲間たちがどんな困難に見舞われても諦めず、信じ続けることで夢を叶えていくストーリー。エンディングで流れる日本語テーマソング「君の願いが世界を輝かす」は、MISIAが歌唱と日本語訳詞を手掛けている。〈君の願いが 君の世界を 輝かす〉〈その輝きは 世界を照らして/のぞむ場所へと 導いてくの〉といった希望に満ちた歌詞、彼女の力強く伸びやかな歌唱が、ディズニーがずっと唱えてきた“夢を信じることの大切さ”を私たちにあらためて伝えてくれるのだ。

筆者自身、物心ついた頃からディズニーも音楽も身近にあった。大人になった今も、変わらずに両者から多くの“ワクワク”を受け取っているし、それはこれからも続いていくことだろう。ディズニーとアーティストによる魔法のような化学反応が、今後も生まれることに期待している。

(文=かなざわまゆ)