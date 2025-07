2025年7月2日、名古屋松坂屋に「文化洋食店」の新店舗が開業しました。文化洋食店は、名古屋市千種区に本店を構える創業40年の老舗洋食店です。一日かけて作るカニコロッケ、毎朝練る新鮮なハンバーグ、二日かけて作るオニオングラタンスープなど、王道の洋食を提供しています。

看板メニューの「文化のカニコロッケ」は、玉ねぎとマッシュルームを飴色になるまで5〜6時間炒め、その後、白ワインと蟹のほぐし身をたっぷり加えて煮詰め、ベシャメルソースと卵黄を加えて混ぜてから、生パン粉をまぶして揚げるという、非常に手が込んだ一品です。

一般的なカニクリームコロッケは断面が白くホワイトソースの風味が前面に出ているものですが、このカニコロッケは飴色玉ねぎとマッシュルームの茶色をしています。

飴色玉ねぎの甘さとカニの濃厚な風味が合わさり、口いっぱいに幸せが広がります。文化洋食店のコンセプトは「ご飯に合う洋食」とのことで、確かにこれは白ご飯が欲しくなると感じました。

「牛ヒレ肉のウィーン風カツレツ〜アンチョビバターソース〜」は、文化洋食店本店では食べられない、松坂屋店限定のメニューです。

やわらかな牛ヒレ肉を薄くのばし、衣はカリッと、中はしっとりジューシーに仕上げたウィーン風カツレツに、アンチョビ・バター・刻みパセリのソースをかけたもの。ソースのコクがしっかりしてるので、ふんわりなめらかなマッシュポテトといっしょに食べるのがおすすめです。

大きいから食べきれるかな?と思うかもしれませんが、、ヒレ肉を薄く伸ばしたものなのでまったくしつこさがなく、薄いのでペロッと食べられますよ。こちらもご飯によく合います。

ランチタイム(11時〜16時)は、カニコロッケや牛ヒレ肉のウィーン風カツレツといった主菜に、ランチサラダまたはお好みの前菜と、ライスまたはパンが付きます。

オムライス、ハンバーグ デミグラスソース、洋食屋のビーフカレーなども人気です。(オムライス、カレーにはライスまたはパンは付きません)

ランチタイムには、主菜に+220円でデザートを付けられます。「昔ながらの固めのカスタードプリン・ストロベリーマスカルポーネのアイスとブッセ添え」は、どこか懐かしさを感じる、卵の味がしっかり楽しめる固めプリンです。

「ピスタチオのバスクチーズケーキ フランボワーズソース」は、ピスタチオ×チーズで濃厚な味ながら、フランボワーズソースの酸味のおかげでくどくならず、完成されたデザートでした。

ほかに「ショコラのテリーヌ オレンジマーマレード添え」「宇治抹茶のブリュレ・柚子のパウンドケーキ添え」「マスカルポーネクリームのティラミス・季節のフルーツ添え」などのデザートも。

ランチもディナーも営業しているので、名古屋・栄でご飯に合うおいしい洋食を食べたい方、ぜひお買い物ついでにオープンしたばかりの文化洋食店 松坂屋店に足を運んでみてください。

店名 文化洋食店 松坂屋店

所在地 名古屋市中区栄三丁目16番1号 松坂屋名古屋店 北館地下1階

営業時間 11時〜22時(ラストオーダー21時)

定休日 なし(松坂屋の休みに準ずる)

座席数 38席

カード/可(VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners)

禁煙区分/完全禁煙

