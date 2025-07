アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」が、年間フェアメニュー「DELICIOUS JAPAN」の第2弾となる「DELICIOUS JAPAN -SUMMER-」を開催!

夏に旬を迎える“日本のブランド食材”にフォーカスし、幻の岩牡蠣“渦潮キング”や活〆ハモなど、日本の海の“夏の贅沢”が勢ぞろいします☆

レッドロブスター「DELICIOUS JAPAN -Summer-」

開催期間:2025年7月8日(火)〜8月下旬予定 ※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります

開催店舗:国内のレッドロブスター20店舗

レッドロブスターが年間フェアメニューとして実施している「DELICIOUS JAPAN」

年4回、四季ごとに“日本のブランド食材”を使用した限定メニューを展開するシリーズフェアです。

第1弾「SPRING」に続く第2弾「SUMMER」では、夏に旬を迎える“日本のブランド食材”にフォーカス。

徳島・大分・鹿児島の海から届いた、希少で贅沢な食材を使用し、素材の旨みを最大限に活かしたレッドロブスターならではのシーフードメニュー3品が提供されています☆

徳島県産「渦潮キングのRock’n’オイスター」

価格:1,639円(税込)

使用ブランド食材:徳島県産 岩牡蠣 渦潮キング

鳴門海峡の清らかな海で育まれた、肉厚でクリーミーな夏の岩牡蠣「渦潮キング」を使った「渦潮キングのRock’n’オイスター」

シャルドネビネガー&レモンの爽やかな酸味とレッドオニオンのシャキシャキ食感を楽しめるソースが岩牡蠣の濃厚な旨みを引き立てます。

※舞浜イクスピアリ店では販売されません

大分県産「活〆ハモと夏野菜のカレーフリット」

価格:1,639円(税込)

使用ブランド食材:大分県産 活〆ハモ

ふわっとした食感と旨味が特徴の大分県産 活〆ハモを、スパイシーなカレー風味の衣でフリットにした「活〆ハモと夏野菜のカレーフリット」

夏野菜と一緒に、ライムを絞って爽やかに仕上げられた季節限定メニューです。

鹿児島県産「車海老の冷製カッペリーニ 〜真夏の冷製アラビアータ〜」

価格:2,409円(税込)

使用ブランド食材:鹿児島県産 車海老

上品な甘みとプリっとした食感が特長の鹿児島県産 車海老を贅沢に使用した「車海老の冷製カッペリーニ 〜真夏の冷製アラビアータ〜」

トマトの酸味と唐辛子の辛味を効かせたアラビアータソースを合わせ、夏らしい涼やかな冷製パスタです。

幻の岩牡蠣“渦潮キング”や活〆ハモなど、日本の海の“夏の贅沢”が勢ぞろい。

レッドロブスターにて2025年7月8日より販売が開始されている「DELICIOUS JAPAN -Summer-」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本各地の「ブランド食材」を贅沢に使った夏メニュー!レッドロブスター「DELICIOUS JAPAN -Summer-」 appeared first on Dtimes.