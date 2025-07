【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」のフォトモードに関する内容を紹介する。なお、ストーリーに関する内容は含まれないものの、ネタバレには注意してほしい。

本作の旅の途中で仲間になるドールマン。名前通り人形の見た目をしており、サムとともに旅をすることになる。日本語版は声優の杉田智和さんが声を担当しており、旅をサポートしてくれるだけでなく、様々な用語についても解説してくれるキャラクターとなっている。

フォトモードではサムだけでなくドールマンにも複数のポーズが用意されており、ユニークな写真を撮影することが可能だ。今回注目したいのはこのポージングについてで、荒木飛呂彦氏のマンガ「ジョジョの奇妙な冒険」を彷彿とさせるものが存在する。「ジョジョ」のキャラクターによる特徴的なポージングが“ジョジョ立ち”と称されることがあるが、ドールマンのポーズ「いえーい(その4)」は第4部の主人公である「東方仗助」風。さらに、ポーズ「クール」は第2部の主人公「ジョセフ・ジョースター」などが見せるポーズに似ている。

ポージングは偶然かもしれないが、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」ではジョセフの声をドールマンと同じ杉田智和さんが演じているなど、どこか運命を感じさせる要素になっていた。

サムと旅するドールマン

仗助風のポーズ「いえーい(その4)」

東方仗助(画像はバンダイナムコエンターテインメントの「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」のページより)

ジョセフ風のポーズ「クール」。かなりジョジョ立ち具合が高い

「ジョジョの奇妙な冒険」第4巻(画像は集英社のページより)

ドールマンだけでもおよそ50種ほどのポーズが存在。前作に引き続き手の込んだフォトモードとなっている

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.