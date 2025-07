夏の東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催。

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定のコラボレーションを実施!

そんなコラボレーションを記念して、「Mrs. GREEN APPLE」のメンバーも登場するスペシャルグリーティングが実施されました☆

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”スペシャルグリーティング

開催日:2025年7月1日(火)

公演場所:東京ディズニーランド パレードルート

東京ディズニーリゾートでは、7月2日(水)から9月15日(月)までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催!

2025年は、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が担当する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のテーマソングとともに楽しめる夏限定のコンテンツが登場!

Mrs. GREEN APPLE の楽曲とコラボレーションしているコンテンツは、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」 と、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで新たに実施する「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」です。

そんなコラボレーションを記念して、「Mrs. GREEN APPLE」のメンバーも登場するスペシャルグリーティングを実施。

人気アーティストとディズニーキャラクターが共演する豪華な演出は、夏の訪れを感じさせる特別な瞬間をゲストに届てくれました☆

スペシャルグリーティングは、「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の旗を持ったダンサーたちが先導。

続いて、特別仕様のオープンカー“バイオツアラー”に乗って、「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」、ゲストがパレードルートを走行!

前列にスペシャルゲストとして人気音楽ユニット・Mrs. GREEN APPLEのメンバー、

大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん、

後列に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場☆

アーティストとキャラクターが間近を通る華やかな演出に会場からは大きな歓声があがりました。

2025年の夏の東京ディズニーリゾートを盛り上げるコラボレーションを記念したスペシャルグリーティング。

Mrs. GREEN APPLEがサプライズで登場!

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”スペシャルグリーティングの紹介でした。

