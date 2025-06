DC映画の歴史は試行錯誤の歴史である──思わずそう言いたくもなってしまうほど、ワーナー・ブラザース&DCコミックスは数えきれないほどの企画を立ち上げ、残念ながら実現に至らないままお蔵入りとしてきた。

このたび、ひとりのファンがXにて「企画されていたが実現しなかったDC映画」を列挙するスレッドを作成。タイトルも関係者も壮観の並びである。

マイケル・キートン主演『バットマン3』 ダーレン・アロノフスキー監督『バットマン・イヤーワン』 クリストファー・リーヴ主演『スーパーマンIII』の初期構想版 ニコラス・ケイジ主演『スーパーマン・リヴズ』 J・J・エイブラムス監督『スーパーマン:フライバイ』 ブランドン・ラウス主演『スーパーマン リターンズ2』 ジョス・ウェドン 監督『ワンダーウーマン』 ジョージ・ミラー監督『ジャスティス・リーグ:モータル』 2000年代『バットマンvsスーパーマン』 実写版『ティーン・タイタンズ』 2013年版『ザ・フラッシュ』 キアヌ・リーブス主演『プラスチック・マン』 レオナルド・ディカプリオ主演『 アクア マン』 『グリーン・ランタン』3部作構想 デヴィッド・S・ゴイヤー脚本『グリーン・アロー:エスケープ』 レイ・フィッシャー主演『サイボーグ』 ジェイデン・スミス主演『スタティック・ショック』 エイヴァ・デュヴァーネイ主演『ニュー・ゴッズ』 ウィル・スミス主演『デッドショット』 マーゴット・ロビー主演『ゴッサム・シティ・サイレンズ』 ジャレッド・レト 主演『ジョーカー』 ギレルモ・デル・トロ 監督『ジャスティス・リーグ・ダーク』 ベン・アフレック主演・監督『ザ・バットマン』 ザック・スナイダー監督『ジャスティス・リーグ2』

このスレッドには、新DCユニバースを統括するDCスタジオ共同会長兼共同CEOのジェームズ・ガンが「素晴らしいリストだ。(実際は)もっとたくさんある!」と回答した。

Great list. So many more too!