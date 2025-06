世界中に存在する美味しいレストラン。

様々なレストランが存在していますが、そのレストランに行くためだけに旅行をしたい、そんな気持ちにさせてくれる絶品料理が味わえるレストランが世界には存在しています。

例えば、パリで人気の絶品フレンチ「ギャール・オ・ゴリーユ(Gare au Gorille)」や、フィンランド最南端の町ハンコにある美食レストラン「オリゴ」に、ブルガリア・ヴェリコ・タルノヴォのパノラマレストラン「シュタストリヴェツァ」、アメリカ・ロサンゼルスの大富豪の豪邸が立ち並ぶエリアにある「ウルフギャング パック(Wolfgang Puck)」、そして中華料理の真髄を味わえる北京の「全聚徳」、絶景が楽しめるギリシャ・サントリーニ島のレストラン「カストロ」に、スペイン・バルセロナが誇るフォアグラステーキとクラフトビアが楽しめる最高のバル「エルバソ・デ・オロ(El Vaso De Oro)」などなど、数え上げればキリがありません。

もちろんそんな美味しいお店は日本にもたくさん存在しています。

例えば、祇園・南側で頂く最高の和食「ぎおん 阪川」に、北海道・小樽が誇るミシュラン星付きの寿司店「伊勢鮨(いせずし)」、東京が誇る鰻の名店、文京区「石ばし」など、様々な美味しい料理を味わえるお店は数える事ができないほど。

そんな世界中のレストランの中から、今回は岐阜県岐阜市で味わえる最高のお店をご紹介しましょう。

お店の名前は「楮(こうぞ)はなれ」。

・細かい心遣いが行き届く嬉しいお店

こちらのお店、岐阜で20年以上続く、創作和食のお店。

お店は創作和食のお店の他にも、お弁当店があるそうで、レストラン業態だけでなく日常使いでも多くの地元の方に愛されているお店とのこと。

今回訪れたのは「楮(こうぞ)はなれ」というお店。



着席するとその日のメニューが素敵なイラストや豆知識と一緒に提供されます。美味しいご飯だけでなく、美味しいご飯と一緒に話ができる話のネタまで提供してくれる、そんな細かい心遣いに食事が提供される前から期待が高まります。

・岐阜の美味しいを詰め込んだ楽しいお店、それが「楮(こうぞ)はなれ」

提供される料理は、そのどれもが美しく、そして美味しい味わいを楽しむことができます。

例えばこの日のスタートは冷やし茶碗蒸し。さっぱりとしている冷えた茶碗蒸しはダシの塩梅も最高です。

冷えた茶碗蒸しの上には、酸味の効いた鱧とシャコがあしらわれており、香り、味わい、食感、その全てを爽やかに楽しむことができます。



スタートでさっぱりとした味わいで、暑さを吹き飛ばしてもらったのなら、美味しいコースの始まりです。もちろんどのメニューも料理長の気の利いた工夫が忍ばせてあり、その工夫を見つけながら、おいしさを味わう、そんな楽しい食事ができるのもこちらのお店の魅力の1つだと思います。





中でも特筆したいのがお刺身。

この日は鯛、ヨコワ(メジマグロ)、鰆の3種類でした。

鯛はさっぱりと特製の「煎り酒(いりざけ)」でいただくことで、より鯛の味わいを感じることできます。



ヨコワ(メジマグロ)はクロマグロの幼魚だけあって、たっぷりの脂を感じます。ただ非常にあっさりとした旨味であることと、マスタードと一緒に味わうことでキレのある味わいを楽しむことができました。



鰆は香ばしく炙られており、濃厚な脂と旨みを香ばしさが引き立てており、これまた別格の味わいでした。



後半の食事メニューもどれも美味しく、



特に飛騨牛と椎茸のステーキは圧巻でした。というのもこちらの椎茸、信長椎茸という岐阜の誇る絶品椎茸だそうで、こちらの味わいのインパクトが非常に強く、飛騨牛に負けない椎茸の強い味わいは新たな発見となりました。



最後の紅茶のプリンまで非常に楽しく、美味しい時間を過ごすことができました。



またこちらのお店、器は全て料理長の手作りの美濃焼ということで、料理と器のマリアージュも楽しむことができます。

料理、お酒、そして器、全ての調和を楽しむことができる「楮(こうぞ)はなれ」。

もし岐阜を訪れるのならば、こちらのお店を訪れて、ゆったりとした楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?

<お店の情報>

お店 楮はなれ(こうぞ はなれ)

住所 岐阜県岐阜市八幡町34

営業時間 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 11:30〜14:30 / 18:00〜21:30

定休日 日曜日、月曜日

