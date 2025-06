¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤±Ç²è¤Ê¤¤¡©¡×±Ç²è¹¥¤­¤¿¤Á¤¬·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤¤¤È¤­¤ÎÌ¾ºî¡×3Áª

「ハラハラしたい」ときの映画【3選】

さまざまな分野で活躍している「趣味は映画鑑賞」な人たちから、お気に入りの作品を聞き込み調査。Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、U-NEXTといったオンライン動画配信サービスを使って、おウチで簡単&手軽に見られる名作をご紹介。







『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(2020)

© 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

「007」シリーズ第25作であり、6代目ジェームズ・ボンドを務めたD・クレイグ最後の出演作。現役を引退したはずのボンドだったが、CIAの旧友が助けを求めてきたことで、凶悪な最新技術をそなえた敵を追うことに。悪役にラミ・マレック登場。



「冒頭の爆発からおなじみのカーチェイス、バイクでのアクションまで、終始ハラハラしっぱなし!」(Lilas/HARDY NOIRプレス・田井美也子さん)







『ゲット・アウト』(2017)

© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.

伏線回収とまさかのどんでん返しにハラハラ

米国が抱える根強い黒人差別問題を、人気コメディアンのピール監督らしい角度からブラックユーモアたっぷりに仕立て上げた、衝撃のサスペンスホラー。黒人青年クリスが、白人の恋人ローズの実家に招待されるが……。戦慄の夜へようこそ。



「恐怖がじわじわとくる作品。ただ怖いだけでなく、描写やストーリーも素晴らしいので最後まで目が離せません。」(ヘアメイク・小澤麻衣さん)







『Pearl パール』(2022)

© 2022 ORIGIN PICTURE SHOW LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

無慈悲なシリアルキラーの言動にハラハラ

『ミッドサマー』(2019)を世に送り出した気鋭のスタジオ、A24が贈る最新作。人里離れた農場でスターを夢見る少女パール。厳格な母と体の不自由な父が彼女の夢を阻んだことで、少女がシリアルキラーへと変貌していく様を描くサイコホラー。



「推しのホラークイーンであるミア・ゴス主演。夏前に、友達とキャッキャ言いながら見るのがオススメ。」(DIESELプレス・井上沙理さん)







