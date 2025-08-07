「エアコンは弱運転より自動運転が節電になる」意外と知らない夏の電気代節約術【雑学王子ミツルさん連載第2回】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
節電も快適さもあきらめない！プロが教える“夏の生活改善”（全4回中の第2回・毎週木曜更新）
第1回>>『蚊は「エレベーターに乗って来る」今すぐ使える最強撃退ライフハック』
第1回>>『蚊は「エレベーターに乗って来る」今すぐ使える最強撃退ライフハック』
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が公開した動画で「【夏の節電方法】エアコンの電気代が安く部屋も涼しくなる！節電＆暑さ対策の雑学！」と題した動画で、雑学王子ミツル氏が、夏の電気代を賢く節約するための衝撃的なテクニックを解説している。
動画冒頭でミツル氏は、「部屋を涼しくするには電気代がかかる。でも電気代はドンドン上がってくる」と、誰もが抱える夏のジレンマに言及。
まずミツル氏が指摘したのは「窓」の重要性だ。「部屋の熱気の70%は窓から入ってきます」と語り、驚くべきことに「エアコン代の70%がヤツらに盗まれてます。もう泥棒ですよ」とユニークな表現で解説。熱の侵入を防ぐだけで、冷房効率は劇的に向上するという。動画では100円ショップのアイテムを使った簡単な対策も紹介されており、即実践できる手軽さが魅力だ。
次に、多くの人が悩むエアコンの「冷房」と「除湿」の使い分けについて、意外な事実を明かす。「実は電気代はあまり変わりません」とミツル氏。日本の夏が過ごしにくいのは気温よりも「湿度」が原因であり、体感温度を下げるには湿度コントロールが鍵だという。冷房運転にも除湿効果はあるが、室温が設定温度に達すると除湿も止まってしまうため、湿度が戻ってしまい「夏風邪のあるあるパターン」に陥りがちだと指摘。涼しさと節電を両立するには、冷房と除湿を定期的に切り替えるのが効果的だとアドバイスした。
さらに動画のハイライトとして、多くの人がやりがちな“勘違い節電”に切り込む。「暑い時、設定温度を下げるのと風量を上げるの、どっちがいい？」という問いに対し、正解は「風量を上げる方」だと断言。設定温度を下げるとエアコンの心臓部である圧縮機に大きな負荷がかかるが、風量はファンを回すだけなので消費電力が少ないという。そして最も衝撃的なのが、「エアコンは弱運転より自動運転の方が節電になる」という事実だ。自動運転は、部屋が冷えるまで一気にパワーを出し、その後は効率よく温度を維持するため、結果的に最も消費電力が少なく済むという。「弱だと涼しくなるまでに時間がかかるから、消費電力が増えるし、涼しくなってもずっと弱運転してるから無駄回しになっちゃう」と、そのメカニズムをわかりやすく解説した。
【ECHOES連載企画】節電も快適さもあきらめない！プロが教える“夏の生活改善”
第1回『蚊は「エレベーターに乗って来る」今すぐ使える最強撃退ライフハック』
第3回『Gが増えるかも？！ブラックキャップのNGな置き場所について警鐘 合言葉は「KASS」』（8月14日公開予定）
第4回『「これでお気に入りを捨てずに済んだ」黄ばんだTシャツを″復活″させる方法を解説』（8月21日公開予定）
◆雑学王子ミツルさんの記事一覧はこちら
YouTubeの動画内容
関連記事
100均アイテムで家を封鎖！ 夏のゴキブリ対策完全ガイド
2025年米不足が現実化 新潟で新米収量半減、家庭にできる備蓄術
VGP2025金賞獲得 MoGo 3 Proが支持される「安い・大画面・電源不要」の三拍子
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！
youtube.com/@326-zatsugaku YouTube