ゴッパは、米国のグラフィックボードブランド「XFX(エックスエフエックス)」の国内正規代理店契約を締結し、2025年6月6日より、AMD製GPUを搭載したXFXグラフィックボードの販売中です。

XFX「XFXグラフィックボード」

ゴッパは、米国のグラフィックボードブランド「XFX(エックスエフエックス)」の国内正規代理店契約を締結し、2025年6月6日午前11時より、AMD製GPUを搭載したXFXグラフィックボードの販売を開始。

■取り扱いブランドおよびモデル

<MERCURY(MERC)クラス(最上位モデル)>

製品名 :XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition

with RGB

型番 :RX-97TRGBBB9

店頭想定売価:140,800(税込)

製品名 :XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming

Edition with RGB

型番 :RX-97TRGBBW9

店頭想定売価:141,800(税込)

RX-97TRGBBB9

RX-97TRGBBW9

<QUICKSILVER(QICK)クラス(上位スタンダードモデル)>

製品名 :XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT Magnetic Air

Edition

型番 :RX-97TMAQKB9

店頭想定売価:133,800(税込)

製品名 :XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT White Magnetic

Air Edition

型番 :RX-97TMAQKW9

店頭想定売価:134,800(税込)

RX-96TS316B7

RX-96TS316W7

<SWIFT(SWFT)クラス(軽量・省スペース)>

製品名 :XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition

型番 :RX-97TSWF3B9

店頭想定売価:126,800(税込)

製品名 :XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT White Triple Fan Gaming

Edition

型番 :RX-97TSWF3W9

店頭想定売価:127,800(税込)

製品名 :XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC White Triple Fan

Gaming Edition with 16GB

型番 :RX-96TS316W7

店頭想定売価:70,800(税込)

製品名 :XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC Dual Fan Gaming

Edition with 8GB

型番 :RX-96TSW8GBQ

店頭想定売価:59,800(税込)

製品名 :XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC White Dual Fan Gaming

Edition with 8GB

型番 :RX-96TSW8GWQ

店頭想定売価:60,800(税込)

RX-96TSW8GBQ

RX-96TSW8GWQ

※なお、RX-96TS316B7(ブラックモデル)は6月末の発売を予定しています。

■発売日

2025年6月6日(金)午前11時

■発売記念イベントの案内

発売を記念して、秋葉原にて実機展示イベントを開催します。

イベントでは、「AMD Radeon(TM) RX 9060 XT/RX 9070 XT」の比較ベンチマークをご覧いただけるほか、その場でキャッシュレス決済による購入も可能です。

【日時】

2025年6月8日(日)11:00〜17:00

【会場】

LIFORK秋葉原II(東京都千代田区外神田)

【展示予定製品】

・RX-97TRGBBB9/RX-97TRGBBW9

・RX-97TMAQKB9/RX-97TMAQKW9

・RX-97TSWF3B9/RX-97TSWF3W9

・RX-96TS316W7

・RX-96TSW8GBQ/RX-96TSW8GWQ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AMD製GPUを搭載!XFX「XFXグラフィックボード」 appeared first on Dtimes.