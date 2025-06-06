AMD製GPUを搭載！XFX「XFXグラフィックボード」
ゴッパは、米国のグラフィックボードブランド「XFX(エックスエフエックス)」の国内正規代理店契約を締結し、2025年6月6日より、AMD製GPUを搭載したXFXグラフィックボードの販売中です。
XFX「XFXグラフィックボード」
ゴッパは、米国のグラフィックボードブランド「XFX(エックスエフエックス)」の国内正規代理店契約を締結し、2025年6月6日午前11時より、AMD製GPUを搭載したXFXグラフィックボードの販売を開始。
■取り扱いブランドおよびモデル
＜MERCURY(MERC)クラス(最上位モデル)＞
製品名 ：XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC Gaming Edition
with RGB
型番 ：RX-97TRGBBB9
店頭想定売価：140,800(税込)
製品名 ：XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming
Edition with RGB
型番 ：RX-97TRGBBW9
店頭想定売価：141,800(税込)
RX-97TRGBBB9
RX-97TRGBBW9
＜QUICKSILVER(QICK)クラス(上位スタンダードモデル)＞
製品名 ：XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT Magnetic Air
Edition
型番 ：RX-97TMAQKB9
店頭想定売価：133,800(税込)
製品名 ：XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070XT White Magnetic
Air Edition
型番 ：RX-97TMAQKW9
店頭想定売価：134,800(税込)
RX-96TS316B7
RX-96TS316W7
＜SWIFT(SWFT)クラス(軽量・省スペース)＞
製品名 ：XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition
型番 ：RX-97TSWF3B9
店頭想定売価：126,800(税込)
製品名 ：XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT White Triple Fan Gaming
Edition
型番 ：RX-97TSWF3W9
店頭想定売価：127,800(税込)
製品名 ：XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC White Triple Fan
Gaming Edition with 16GB
型番 ：RX-96TS316W7
店頭想定売価：70,800(税込)
製品名 ：XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC Dual Fan Gaming
Edition with 8GB
型番 ：RX-96TSW8GBQ
店頭想定売価：59,800(税込)
製品名 ：XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC White Dual Fan Gaming
Edition with 8GB
型番 ：RX-96TSW8GWQ
店頭想定売価：60,800(税込)
RX-96TSW8GBQ
RX-96TSW8GWQ
※なお、RX-96TS316B7(ブラックモデル)は6月末の発売を予定しています。
■発売日
2025年6月6日(金)午前11時
■発売記念イベントの案内
発売を記念して、秋葉原にて実機展示イベントを開催します。
イベントでは、「AMD Radeon(TM) RX 9060 XT／RX 9070 XT」の比較ベンチマークをご覧いただけるほか、その場でキャッシュレス決済による購入も可能です。
【日時】
2025年6月8日(日)11:00〜17:00
【会場】
LIFORK秋葉原II(東京都千代田区外神田)
【展示予定製品】
・RX-97TRGBBB9／RX-97TRGBBW9
・RX-97TMAQKB9／RX-97TMAQKW9
・RX-97TSWF3B9／RX-97TSWF3W9
・RX-96TS316W7
・RX-96TSW8GBQ／RX-96TSW8GWQ
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