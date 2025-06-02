¡Ú6·î2Æü¤Î·ÀÌó¾ðÊó¡ÛÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Îµî½¢¤¬Â³¡¹È¯É½¡Ä°ÜÀÒ¤ä°úÂàÉ½ÌÀ¤â
¡¡6·î2Æü¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤Î·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡B1¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄÔÄ¾¿Í¤È½êÂ°3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍè¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë¹ç°Õ¡£B1ÃæÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏµÈ°æÍµÂë¡¢Âç±ºñ¥ÂÀ¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®¡¢ÄÅ²°°ìµå¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î4¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¼êÍË¾³ô¤ÎÍ¯Àîñ¥ÅÍ¤È¤â2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ´ØÏ¢¤Ï¡¢½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤«¤éÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë·§Ã«¹Ò¤é5·ï¡£¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½©»³â«ÂÀ¡ÊÎ©Àî¥À¥¤¥¹¡Ë¤Ï2024－25¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢B1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤È¡¢B2½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¡£B1¤Ë½é»²Àï¤¹¤ëAÀéÍÕ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ì¥Þ¥Ë¥¹HC¤ò´Þ¤à6Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¡£
¡¡6·î2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿B¥êー¥°¤Î·ÀÌó¾ðÊó°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£6·î2Æü¤ÎB¥êー¥°·ÀÌó¾ðÊó
¡Ú¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¡Û
¥Á¥§¥Ïー¥ì¥¹¡¦¥¿¥×¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê°ñ¾ë¡¿·ÀÌóËþÎ»¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÊÀéÍÕJ¡¿·ÀÌóËþÎ»¡Ë
½©»³â«ÂÀ¡ÊÎ©Àî¡¿¸½Ìò°úÂà¡Ë
¡Ú°ÜÀÒ¡Û
·§Ã«¹Ò¡Ê½©ÅÄ¢ÍÄ¹ºê¡Ë
¥ä¥Ë¥¹¡¦¥â¥é¥ó¡Ê½©ÅÄ¢ÍFA¢Í³¤³°¥¯¥é¥Ö¡Ë
ÇðÁÒÅ¯Ê¿¡ÊÀîºê¢ÍFA¢ÍÀÅ²¬¡Ë
¥é¥Ý¥é¥¹¡¦¥¢¥¤¥ô¥¡¥Êー¥«¥¹¡ÊÊ¡Åç¢ÍFA¢ÍÊ¡°æ¡Ë
µÈÀî¼£ÍÔ¡Ê»³¸ý¢ÍÎ©Àî¡Ë
¡Ú·ÀÌó·ÑÂ³¡Û
ÄÔÄ¾¿Í¡Ê·²ÇÏ¡Ë
µÈ°æÍµÂë¡Ê»°±ó¡Ë
Âç±ºñ¥ÂÀ¡Ê»°±ó¡Ë
º´¡¹ÌÚÎ´À®¡Ê»°±ó¡Ë
ÄÅ²°°ìµå¡Ê»°±ó¡Ë
Í¯Àîñ¥ÅÍ¡Ê»°±ó¡Ë
¹çÅÄÎç¡ÊÂçºå¡Ë
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó¡Ê°ñ¾ë¡Ë
Æ£ËÜ¹ªÂÀ¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
¶âËÜ°ì¿¿¡ÊÅìµþZ¡Ë
¡Ú°úÂà¡Û
½©»³â«ÂÀ¡ÊÎ©Àî¡Ë
¡Ú¥³ー¥Á¡Û
¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ì¥Þ¥Ë¥¹¡ÊAÀéÍÕ¡¿HC·ÀÌó·ÑÂ³¡Ë
²ÏÆâ½¤ÅÍ¡ÊAÀéÍÕ¡¿AC·ÀÌó·ÑÂ³¡Ë
Âíß·¸»Ö¡ÊAÀéÍÕ¡¿·ÀÌó·ÑÂ³¡Ë
¾®ÎÓ¹¯Ë¡¡Ê´ôÉìHC¢ÍÆÁÅçHC¡Ë