¡Ú¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Û¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¡ÈÂç·¿¤´¤Ï¤ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÉÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ô¥¯¥ë¥¹¡Ô11Ëç¡Õ¥µ¥ó¥É¤ËSNSÆ°ÍÉ¡Ö¥Ô¥¯¥ë¥¹À±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥Ó¡¼¥±¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤¬¡¢¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò5·î30Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÀ½¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Æ¥£¡×¤Ç¹ë²÷¤Ë¥µ¥ó¥É
¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Âîµå¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÏ¢ÌÁ¡×¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ï·ÊÞÊÆÅ¹¤ÎÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖÆÃÀ½¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Æ¥£¡×¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿Ä¾²Ð¾Æ¤¤Î100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£3Ëç¤È¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹11Ëç¤ò¹ë²÷¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÂç·¿¤´¤Ï¤ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃÀ½¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤È¶â¤Î¤¤¤Ö¤¡Ê¸¼ÊÆ¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤ÈÊÆ¤ÎÁêÀ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¡Ö¤ªÊÆËÜÍè¤Î´Å¤µ¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢¤ªÆù¤È¤ªÊÆ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÂç·¿¤´¤Ï¤ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ø¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿¤´¤Ï¤ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÆ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¢¤³¤ê¤ã¤¡¡ª¡×¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¤¤¤¤¾¡×¡Ö¥Ô¥¯¥ë¥¹À±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¥Ô¥¯¥ë¥¹¹¥¤¤Î¼«Ê¬Âç´¿´î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢Ã±ÉÊ1790±ß¡¢¥»¥Ã¥È2090±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡ÊS¡Ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊM¡Ë¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£