Í¥¤ì¤¿ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤ÇŽ¢Ä¶COOLŽ£¤Ê¥¤¥ó¥Êー¤¬¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡Ø¥¯¥í¥Ã¥·ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì
¤·¤Þ¤à¤é¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢CLOSSHI PREMIUM(¥¯¥í¥Ã¥·ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à)Ž£¤Ç¤Ï¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿Ž¢Ä¶COOLŽ£¤Ê¥¤¥ó¥Êー¤È¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤·¤Þ¤à¤éÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥µ¥é¥Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¹³¶ÝËÉ½¸ú²Ì¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¤¥ó¥Êー¤È¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¶COOL¤Ê¥¤¥ó¥Êー&¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤¬ÅÐ¾ì
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿Ž¢Ä¶COOLŽ£¤Ê¥¤¥ó¥Êー&¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È©¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢½ë¤¤¥·ー¥º¥ó¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿Ž¢Ä¶COOLŽ£¤Ê¥¤¥ó¥Êー&¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤Ï¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿µÛ¿åÂ®´¥µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢´À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥â¥Ç¥ëŽ¥¥½¥ó¥¤¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡¢¥ê¥¨¥Ç¥£¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿º£µ¨¤ÎŽ¢DAILY SWIMŽ£¤ò¤´¾Ò²ð¢ö
Ä¶COOL¥¤¥ó¥Êー&¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤ò¤´¾Ò²ð
Ž¥¥á¥ó¥º¥¤¥ó¥Êー
¥¢¥¤¥Æ¥à:È¾ÂµV¼ó/È¾Âµ´Ý¼ó/V¼ó¥¹¥êー¥Ö¥ì¥¹
²Á³Ê:979±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:M/L/LL/3L
¢¨¿§¤ä¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë
Ž¥¥á¥ó¥º¥Ü¥¯¥µー¥Ö¥êー¥ÕŽ¥¥¹¥Æ¥Æ¥³
¥¢¥¤¥Æ¥à:¥Ü¥¯¥µー¥Ö¥êー¥Õ ²Á³Ê:759±ß(ÀÇ¹þ)~/¥¹¥Æ¥Æ¥³ ²Á³Ê:1,089±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:M/L/LL
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¤¥ó¥Êー
Ž¥¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥«¥Ã¥×ÉÕ¥¤¥ó¥Êー
¥¢¥¤¥Æ¥à:¥¥ã¥ß¥½ー¥ë/¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×
²Á³Ê:1,419±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL/3L
¢¨¿§¤ä¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë
Ž¥¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¤¥ó¥Êー
¥¢¥¤¥Æ¥à:¥¥ã¥ß¥½ー¥ë/¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×/¥Õ¥ì¥ó¥ÁÂµ
²Á³Ê:979±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:S/M/L/LL/3L
¢¨¿§¤ä¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢
Ž¥¥ì¥Ç¥£ー¥¹3ÂÁÈ¥½¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê:979±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:23~25cm
Ž¥¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥ì¥®¥ó¥¹
²Á³Ê:869±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:M~L/L~LL
¥¥Ã¥º¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢
Ž¥¥¥Ã¥º1Ê¬¾æ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä
²Á³Ê:649±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º:120cm/135cm/150cm/165cm
Ž¥¥¥Ã¥º7Ê¬¾æ/10Ê¬¾æ¥ì¥®¥ó¥¹
²Á³Ê:869±ß(ÀÇ¹þ)~
¥µ¥¤¥º:120cm/135cm/150cm/165cm
Ä¶COOL¤Ê¥¤¥ó¥Êー&¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¤·¤Þ¤à¤é¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢¥¯¥í¥Ã¥·ー¥×¥ì¥ß¥¢¥àŽ£¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎÃ¤·¤¤ÀÜ¿¨Îä´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢Ž¢Ä¶COOLŽ£¤Ê¥¤¥ó¥Êー¤È¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ó¤À¤ó¤È½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ëŽ¢µÛ¿åÂ®´¥Ž£µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¯¥í¥Ã¥·ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢Ž¢Ä¶COOLŽ£¥·¥êー¥º¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£