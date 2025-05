GoogleがAIを活用した映画制作ツール「Flow」を日本時間の2025年5月21日に発表しました。Flowには動画生成AIの「Veo 3」や画像生成AIの「Imagen 4」が統合されており、各シーンの生成からカット編集までの一連の流れを1つのアプリで実行できます。Flowhttps://labs.google/flow/aboutIntroducing Flow: Google’s AI filmmaking tool designed for Veo

https://blog.google/technology/ai/google-flow-veo-ai-filmmaking-tool/Flowはウェブアプリ形式のAIツールです。Flowがどんなツールなのかは、以下の動画で詳しく説明されています。Creating in Flow | How to use Google’s new AI Filmmaking Tool - YouTubeFlowの画面はこんな感じ。これまでに生成したシーンが画面内にズラリと並び、画面下部には新たなシーンを生成するための入力ボックスが配置されています。シーンの生成方法は、テキストを元に生成する「Text to Video」、画像(フレーム)を元に生成する「Frames to Video」、複数の素材を元に生成する「ingredients to Video」の3通りが用意されています。「Frames to Video」では、すでに存在する画像を素材として使えるほか、Imagenで新たに素材画像を生成することもできます。また、カメラワークも指定可能。「ingredients to Video」では「景色の素材」や「被写体の素材」といった複数の素材を組み合わせてシーンを生成できます。Flow上でシーンのトリミングや並び替えといったカット編集も実行できます。さらに、カット編集中にAIでシーンを引き延ばしたり新たなシーンを追加生成したりすることも可能。このとき、「森の中を走っているシーン」といったおおまかな指示をするだけでGeminiが適切なプロンプトに変換してイメージ通りのシーンを生成してくれます。映画が完成したらローカルにダウンロードできます。Flowで制作した映像を集めたウェブサイト「Flow TV」も公開されています。例えば、以下のリンク先ではFlowで作られたショートフィルム「Dear “Stranger”」を鑑賞できます。Flow TV | Short Films | Dear “Stranger”https://labs.google/flow/tv/channel/short-films/RvXJU9R5DP6ADgHqUYMWFlowを使うには、月額2900円のGoogle AI Proもしくは新たに発表された月額3万6400円のGoogle AI Ultraに加入する必要があり、プランによって使えるAIモデルが変化します。Flowは記事作成時点ではアメリカでのみ提供されており、近日中に対象国を拡大予定です。