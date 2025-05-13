5月12日 投稿

キム・ヒョンテ氏（画像は2024年のもの）

　イラストレーターおよびゲームクリエイターのキム・ヒョンテ氏は5月12日、自身のXにてRPG「Clair Obscur: Expedition 33」に関するポストを投稿した。

　キム・ヒョンテ氏はSHIFT UPの「勝利の女神:NIKKE」や「Stellar Blade」といった作品のイラストレーターとして携わる人物。今回、自身のXにてRPG「Clair Obscur: Expedition 33」に関するクリア報告を投稿した。

　ポストでは96時間でクリアしたことを明らかにしており、GOTY作品であると絶賛。PS5のホーム画面を撮影した写真とともに本作を褒め称え、開発を行なうSandfall Interactiveへの感謝も綴っている。