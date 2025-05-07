「ONE PIECE」よりDr.ベガパンクの「悪(リリス)」がEvolutionary Historyシリーズでフィギュア化
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」】 5月9日13時より予約開始 11月下旬 発売予定 価格：19,800円
5月9日13時より予約開始 【【#ONEPIECE】P.O.Pワンピース“Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」 彩色初公開！】
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 『悪(リリス)』」を5月9日13時より予約受付を開始する。発売は11月下旬を予定し、価格は19,800円。
本商品はTVアニメ「ONE PIECE」の「エッグヘッド編」に登場する天才科学者Dr.ベガパンク6人の〝猫(サテライト)〟の1人「悪(リリス)」をフィギュア化したもの。劇中の姿が再現され、ジャケットや特徴的なブーツなどが再現されている。
好戦的な笑顔やスタイルも丁寧に造形されている。
Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」
5月9日13時より予約開始
11月下旬 発売予定
価格：19,800円
スケール：約1/8スケール
サイズ：全高約225mm（アンテナまで230ｍｍ）
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション