【Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」】 5月9日13時より予約開始 11月下旬 発売予定 価格：19,800円

メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 『悪(リリス)』」を5月9日13時より予約受付を開始する。発売は11月下旬を予定し、価格は19,800円。

本商品はTVアニメ「ONE PIECE」の「エッグヘッド編」に登場する天才科学者Dr.ベガパンク6人の〝猫(サテライト)〟の1人「悪(リリス)」をフィギュア化したもの。劇中の姿が再現され、ジャケットや特徴的なブーツなどが再現されている。

好戦的な笑顔やスタイルも丁寧に造形されている。

Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History”Dr.ベガパンク 02 「悪(リリス)」

5月9日13時より予約開始

11月下旬 発売予定

価格：19,800円

スケール：約1/8スケール

サイズ：全高約225mm（アンテナまで230ｍｍ）

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(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション