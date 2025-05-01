ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£³¡¥£¶¡óÉÕ¶á¡¢Æü¶ä²ñ¹çÄÌ²á¤âÍè½µ¤ÏÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡11.83¡¡8.99¡¡9.06¡¡8.65
3MO¡¡11.63¡¡9.15¡¡9.63¡¡8.73
6MO¡¡11.07¡¡8.68¡¡9.80¡¡8.64
9MO¡¡10.68¡¡8.43¡¡9.87¡¡8.58
1YR¡¡10.43¡¡8.35¡¡9.93¡¡8.60
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.26¡¡12.24¡¡12.43
1MO¡¡11.03¡¡10.99¡¡10.62
3MO¡¡11.38¡¡11.29¡¡10.27
6MO¡¡11.31¡¡11.10¡¡9.55
9MO¡¡11.22¡¡11.01¡¡9.15
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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