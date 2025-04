【The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered】 4月23日 発売 価格:6,930円

Bethesda Game Studioは4月23日、「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」をSteamにて発売した。価格は6,930円。詳細は追って記載する。

