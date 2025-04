【「ARMORED CORE MOBILE MISSION」Nintendo Switch版】 4月16日 配信開始 価格:1,100円

ジー・モードは、3D戦闘メカアクション「ARMORED CORE MOBILE MISSION」のNintendo Switch版を4月16日に配信開始した。価格は1,100円。

「ARMORED CORE MOBILE MISSION」は、2004年にフロム・ソフトウェアからフィーチャーフォン向けにリリースされた作品。「アーマード・コア」シリーズの特徴である、多種多様なパーツを組み合わせ、オリジナルのメカを作り出すという基本のシステムはそのままに、携帯デバイス向けに見下ろし型のトップビューが採用されている。

今回は「G-MODEアーカイブス」の5周年を記念するタイトル第1弾として本作が4月16日よりNintendo Switchにて緊急配信。Steam版は4月30日に配信される予定となっている。

さらに、「G-MODEアーカイブス+」にて「ARMORED CORE MOBILE 2」の復刻も決定。詳細については順次お知らせするとしている。

□My Nintendoストア「ARMORED CORE MOBILE MISSION」のページ

【G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE MISSION 紹介動画】

ARMORED CORE MOBILE 2

(C) FromSoftware, Inc. (C) G-MODE Corporation