【解説】ZEROBASEONE（ゼロベースワン）とは？メンバー詳細プロフィールや人気曲紹介からZB1（ゼベワン）の魅力を徹底分析！

【ZEROBASEONE (제로베이스원) \'BLUE\' MVを元記事で視聴する】

今年に入って日本と韓国で立て続けにカムバックし、改めてそのパフォーマンス力やバラエティ力が話題になったボーイズグループ・ZEROBASEONE。グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』を経て、結成当時から高い人気を集めている彼らの魅力を紐解いていく。

■ZEROBASEONEとは?第5世代を代表するK-POPボーイズグループ

ZEROBASEONE(読み:ゼロベースワン)

・デビュー日:2023年7月10日

・デビュー作品:The 1st Mini Album『YOUTH IN THE SHADE』

・メンバー:SUNG HAN BIN(ソン・ハンビン)/ KIM JI WOONG(キム・ジウン)/ ZHANG HAO(ジャン・ハオ)/SEOK MATTHEW(ソク・マシュー)/KIM TAE RAE(キム・テレ)/RICKY(リッキー)/KIM GYU VIN(キム・ギュビン)/PARK GUN WOOK(パク・ゴヌク)/HAN YU JIN(ハン・ユジン)

・ファン呼称:ZEROSE(読み:ゼロズ)

・OFFICIAL SITE(JAPAN)https://zerobaseone.jp/

・More about ZEROBASEONE : https://linktr.ee/zb1_official

ZEROBASEONEは、2023年にデビューした9人組ボーイズグループ。グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生し、K-POP第5世代を率いる存在として注目を集めている。

グループ名は“0から始まり1で誕生する輝かしい始まり”という意味を持ち、公式ファンダム名はZEROSE(ゼロズ)と呼ばれる。

2023年7月10日にThe 1st Mini Album『YOUTH IN THE SHADE』が200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラー達成という鮮烈デビューを果たすと、続くThe 2nd Mini Album『MELTING POINT』は初週売上だけで213万枚を突破し、デビューから2作連続ダブルミリオンセラーを達成。同年の音楽授賞式では多数の新人賞や本賞を獲得した。

日本では2024年3月20日にJapan 1st Single「ゆらゆら -運命の花-」でデビュー。海外アーティストの1stシングルでは歴代最高の初週売上枚数を記録し、その注目度の高さを証明した。

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘ゆらゆら -運命の花-‘ MV

2024年には初の海外ツアーをソウルからスタートし、全世界8都市で14万人のファンを動員した。8月には『SUMMER SONIC 2024』に初出演。これまでにLINE FRIENDS、トゥムセラーメン、メディピールなどさまざまなブランドとコラボレーションを行い、日本ではビフェスタのアンバサダーに就任している。

今年2月24日にリリースしたThe 5th Mini Album『BLUE PARADISE』では初週で125万枚以上を売り上げ、デビューから5作連続のミリオンセラーを記録する快挙を達成。日本でも2025年3月10日付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得し、2025年2月10日付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位となったJapan 1st EP『PREZENT』に続き、2025年度にオリコン週間アルバムランキングで2作連続1位を記録した唯一のアーティストとなった。

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘BLUE’ MV

■多様な才能と能力を持った9人!メンバー詳細プロフィール

SUNG HAN BIN(読み:ソン・ハンビン)

・生年月日:2001年06月13日

着実に重ねてきた実績から、多方面から信頼を集めるSUNG HAN BIN。リーダーとしてメンバーたちを優しく包み込む姿はもちろん、『M COUNTDOWN』や『AAA』でのMCとしての安定した実力で、最近ではMnet「ワールド·オブ·ストリート·ウーマン·ファイター(WSWF)」のMCにも選ばれた。 周囲への温かな配慮やフレンドリーさ、おちゃめな一面など、高い人間力は多くの人を惹きつけてやまない理由のひとつ。丁寧で洗練されたダンス、一瞬で心を掴む表情、品のある歌声とパフォーマンスにもその人柄が表れており、“自分をどんな人か見せよう”と制作した「BAD BOY」ではダンサーとして、そしてアイドルとして培ってきた刺激的でエネルギッシュな面を見せてくれた。

▼’BAD BOY’ by ZEROBASEONE SUNG HAN BIN(성한빈) | July 2024 | Artist Of The Month (4K)

KIM JI WOONG(読み:キム・ジウン)

・生年月日:1998年12月14日

甘い歌声と力強いパフォーマンスで揺るぎない存在感を持つKIM JI WOONG。グループデビュー前には俳優としての経験もあり、表現力の引き出しの多さには驚かされるが、どんなコンセプトでも仕草や表情にどこか艶やかさがあり、「KILL THE ROMEO」や「SWEAT」のようなセクシーでパワフルな楽曲ではその魅力をより強く感じることができる。メンバーたちを支える柔和な性格や年下からもいじられる天然さ、メンバーにもファンにも愛嬌が多いなど、周りをほっと和ませる空気感を持ち、そんな彼が最年長だからこそグループの温かな雰囲気が作られたのだろう。

▼ZEROBASEONE(제로베이스원) ‘KILL THE ROMEO’ (4K) | STUDIO CHOOM ORIGINAL

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘SWEAT’ Dance Practice (Fix ver.)

ZHANG HAO(読み:ジャン・ハオ)

・生年月日:2000年07月25日

天真爛漫さや愛くるしさから目を離すことができない天性のアイドル、ZHANG HAO。安定感のある歌声で楽曲の歌い出しを担当することが多く、「Feel Special」やバイオリンも披露した「벚꽃 엔딩」のカバーでは優しい声の中にある深みや芯の強さ、じんわりと心にしみる歌声を堪能できる。外部のコンテンツに出演するたびに予測不能な発言や飾らない姿が話題を集めるが、「BLUE」をリリースした際には大好物であるドリアンをZEROSEに振る舞ったことでK-POPファンを驚かせた。現在、中国でFILA FUSIONや多数の美容ブランドのアンバサダーを務めている。

▼’Feel Special’ TWICE Covered by ZEROBASEONE (제로베이스원) HAO | RECORDING RM 01. | with. Jeong Donghwan

▼張昊 (ZEROBASEONE) X LUCY - 桜エンディング

SEOK MATTHEW(読み:ソク・マシュー)

・生年月日:2002年05月28日

メンバーからは「かわいさが限界を越えている」と言われ、バラエティで共演した先輩も魅了してしまうチャーミングさを持つSEOK MATTHEW。見ていると思わずこちらも笑顔になってしまう温かく柔らかい雰囲気や、ふとした仕草にリアクションなど、どこをとってもとにかくキュート。ステージに立つとスタイリッシュな空気感をまとい、「SWEAT」ではパワフルでセクシーな見せ方、「BLUE」ではナチュラルだが儚さもあるパフォーマンス、PARK GUN WOOKと担当したドラマ『スタディー・グループ』のOSTではスマートなラップを披露したりと、コンセプトごとに変化する雰囲気も見逃せない。

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘SWEAT’ Dance Practice (Fix ver.)

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘BLUE’ MV

▼석매튜 (ZEROBASEONE), 박건욱 (ZEROBASEONE) - Backpacker (스터디그룹 OST) [Music Video]

KIM TAE RAE(読み:キム・テレ)

・生年月日:2002年07月14日

ZEROBASEONEのボーカルを率いているのがKIM TAE RAEだ。ドラマ『涙の女王』のOST「More Than Enough」では穏やかでリスナーに寄り添うような歌声、「ゆらゆら -運命の花-」ではパワフルなボーカルと声色だけで多彩な表現を聴かせ、これまでに『覆面歌王』や『リムジンサービス』など、歌に特化したコンテンツに出演してきた。周りを明るくする笑顔がトレードマークで、グループが楽しい雰囲気に包まれているときにはいつも彼の豪快な笑い声が響いている。いっぽうでハプニングにも冷静に対応したり、そのギャップも人気を集めている。

▼[C.C.] KIM TAERAE of ZEROBASEONE seduces the judges by his warm voice

▼[リムジンサービス] EP.154 ZEROBASEONE KIM TAE RAE | BLUE, I’m Firefly, Highlight, Old Song

RICKY(読み:リッキー)

・生年月日:2004年05月20日

『BOYS PLANET』参加時から「ヤング&リッチ&トール&ハンサム」の自己紹介や、二次元や彫刻に例えられる現実離れしたルックスが話題を集めたRICKY。どんなコンセプト、どんなシチュエーションでもファビュラスな雰囲気をまとい、自分を貫く姿が愛されており、MBTIは「興味がない」とコンテンツになるまでテストをしたことがなかったという。ステージでは身のこなしの美しさが目立つが、「Run Run」のカバーで披露したような優しくエモーショナルな歌声も魅力。現在、中国のスキンケアブランドUNISKINと化粧品ブランドKATO-KATOではアンバサダーを務めている。

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) - Run Run (드라마 <선재 업고 튀어> OST) [더 시즌즈-지코의 아티스트] | KBS 240531 방송

KIM GYU VIN(読み:キム・ギュビン)

・生年月日:2004年08月30日

清涼感という言葉を具現化したかのような爽やかさと180cmを超える長身で見せるパフォーマンスが目を引くKIM GYU VIN。パフォーマンス中にもメンバーとアイコンタクトを取って笑顔になったり、ビハインド映像でスキンシップを取る姿がよく見られたりとその無邪気さはよく“大型犬”に例えられている。グループでは年下組だが実生活では4人兄弟の長男で、『スーパーマンが帰ってきた』では優しく面倒見のいい兄としての一面を見ることができる。最近K-POP界で流行中のおいしいものを食べたときに「Who made this!」というミームは、彼とSUNG HAN BINの発言から生まれたもの。最近では『ショー!K-POPの中心』のMCにも抜擢され活躍中。

▼ロウンのデイリーマネージャーをおまかせ l ZEROBASEONE キム・ギュビン l 夢友

PARK GUN WOOK(読み:パク・ゴヌク)

・生年月日:2005年01月10日

ラップにボーカル、ダンスとすべての分野でグループを支えるオールラウンダー・PARK GUN WOOK。「Doctor! Doctor!」ではグルーヴィーなフロウでファンを魅了し、「Hug Me」のカバーではエモーショナルなボーカルと力強いラップのどちらもひとりでこなす。ラップを自作することもあり、過去にZICOがMCを務める番組に出演したときはクレバーなリリックと確固たる実力を見せつけた。落ち着いたトークやさりげないフォローで場を盛り上げるグループのムードメーカーで、Leminoオリジナルバラエティ『ZEROBASEONEの万能オフィス』ではSEOK MATTHEWとともにMCを務めることが決まっている。

▼ZEROBASEONE (제로베이스원) ‘Doctor! Doctor!’ MV

▼[정권 챌린지] Hug Me - 박건욱 (PARK GUN WOOK of ZEROBASEONE) (Original song by. Crush (Feat. Gaeko))

▼ZEROBASEONEソク・マシュー&パク・ゴヌク、自身のMC番組発表会に登場!お互いの”万能”な部分褒め合い笑顔 Leminoオリジナルバラエティ『ZEROBASEONEの万能オフィス』番組発表会

HAN YU JIN(読み:ハン・ユジン)

・生年月日:2007年03月20日

『BOYS PLANET』には15歳という若さで出演し、当時からダンスの実力と愛らしさが注目されていたHAN YU JIN。自身の誕生日に公開したtuki.の「晩餐歌」カバーでは落ち着いた心地よい歌声を聞かせ、進化するボーカルの実力を見せつけた。現在『SBS人気歌謡』のMCを務めており、磨かれていくMCとしての対応力と想像の斜め上をいくユニークな衣装が話題になっている。ステージでは清々しさとアンニュイさを感じる独特な雰囲気を持つが、普段は「生きているだけでかわいい」と言われ、ジャケットをはだけただけで年上メンバーが大騒ぎするほどにかわいがられる最年少だ。

▼’晩餐歌’ tuki. Covered by ZEROBASEONE (제로베이스원) YU JIN | RECORDING RM 01.

■ZB1のここが魅力!

◎圧倒されるパフォーマンス力

オーディション番組を勝ち抜いたメンバーたちということもあり、パフォーマンスの実力は折り紙付き。ボーカル面では全員が安定した歌声を持っていることはもちろん、9人の声がとてもバランスがよく、掛け合いのようにハーモニーが重なったときには心地よいサウンドを生み出していく。人数が多いグループのパフォーマンスでは“カルグンム”と呼ばれる振りの揃い具合、キレのよさが注目されることが多いが、ZEROBASEONEの場合はキレだけでなく、ウェーブや手の余韻の残し方など滑らかな動きでの見せ方が秀逸だ。そんなディテールへのこだわりが、音だけでなく目で見ても心地よいパフォーマンスを作っている。

◎度々話題になるビジュアル

結成当時から全員がビジュアル担当と言われてきたZEROBASEONE。キュートからワイルドまで9人それぞれがタイプの違う美しさを兼ね備え、爽やかで王道なコンセプトでもどこか現実離れした雰囲気をまとい、幻想的な世界観へといざなってくれることも世界中でファンを増やしている理由のひとつだろう。そんな彼らをファッション界、ビューティー界が放っておくわけがなく、CDデビュー前からグループで雑誌の表紙を飾り、BRING GREENやSPAOなどの広告モデルに抜擢されてきた。最近では個々に雑誌やイベントに出演することが増え、今後もさらに輝きを増しながら活動の幅を広げていくことは間違いない。

◎バラエティでみせるギャップと仲のよさ

ビハインド映像やYouTubeコンテンツ『ZBTVing』で印象的なのは、メンバー全員でくだらないことに大爆笑したりと、、信頼し合う彼らの仲のよさや等身大な魅力。初単独リアリティ番組 『CAMP ZEROBASEONE』ではデビュー前に制作されたにも関わらず、オーディションを通して深めた絆で抜群のチームワークを見せていた。それぞれに強烈なキャラクターとバラエティへの高い対応力を持っており、これまで出演した『ご近所スターK』や『アイドル1泊2日』などでは素直すぎる発言や、自分の見せ場を作ろうと奮闘する姿から「全員がバラエティ担当」とも言われている。

▼[ZBTVing] 롯데월드는 (오늘) 저희 겁니다 | 놀이공원 한풀이 쇼 | ZBTVing Ep.6 | ZEROBASEONE

▼[#동네스타K3] 제로베이스원 온갖 플러팅 하더니 데뷔함^^ 근데 번지수 잘못 찾은 듯ㅎ (ft. 보이즈플래닛)ㅣEP.11 ZB1

▼[SUB] EP. 34-1 ZEROBASEONE | ZEROSE愛してる いきなり告白する9人の男の魅力に「ハマる」にはいい日 | ドル泊2日 ZEROBASEONE500日のサマー1弾[4K]

■ZEROBASEONEをもっと知るなら!おすすめ曲3選

「Only One Story」

Japan 1st EP『PREZENT』の収録曲で、テレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ。疾走感のあるサウンドにのせた清々しいボーカルと、“何回も泣いたって 君ならそう 大丈夫”というリスナーに温かいエールを届けるような歌詞が印象的。モンスターボールを投げるような動き、手で耳を作ったりとポケモンにちなんだ振り付けが随所に盛り込まれており、彼らの実力はもちろん、ポップでキュートな魅力を感じられる楽曲。

「NOW OR NEVER」

2025年1月に発売したJapan 1st EP『PREZENT』に収録の日本オリジナル楽曲。“離れていても、いつでも君に向かう気持ちで帰ってきたよ”という切ないメッセージが込められており“ただいま”という歌詞が印象的だ。メンバーたちとテレビ電話をしているかのように紡がれていくストーリー仕立てのMVでは彼らの演技力も堪能でき、ピアノとギターが生み出す疾走感のあるサウンドがそのエモーショナルさをより掻き立てる。

「GOOD SO BAD」

The 4th Mini Album『CINEMA PARDISE』のタイトル曲として2024年7月にリリース。急速に変わる世の中の中でも明るく輝く特別な存在への素直な想いを綴った歌詞が魅力の楽曲。

胸の高鳴りやまるで空を飛んでいるかのような高揚感を甘く幻想的な音で表現し、中間のラップパートでは彼らが持つクールな魅力もしっかりと見せつける。作詞作曲を手掛けたのはK-POPのヒットメイカー・KENZIE。

■ZEROBASEONEの最新情報をチェック

『KCON JAPAN 2025』への出演も控え、今後も世界中を魅了し続けるZEROBASEONE。1年8ヶ月ぶりに『2025 ZEROBASEONE FAN-CON[BLUE MANSION]』が4月18日から20日まで開催され、 日本でも105の劇場から生中継される予定だ。今後の活動からも目が離せない。

TEXT BY 東海林その子

▼ZEROBASEONE最新情報はこちら

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/6329/