パビリオン名:GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION(ガンダムネクストフューチャーパビリオン)

出展社:株式会社バンダイナムコホールディングス

期間:2025年4月13日(日)〜10月13日(月・祝) ※万博期間に準ずる

実物大ガンダム像の公開時間:9:00〜22:00※実物大ガンダム像の観覧に予約は必要ありません

パビリオン体験:10:00〜21:00(最終入場 20:10)約12分ごとに入場

※パビリオン体験には、必ず事前予約か当日登録が必要です。14:00以降は当日登録用の枠となっています。

体験の所要時間:約50分

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」は、ガンダムシリーズが描いてきた「宇宙での暮らし」や「まだ実現していない科学技術」を、新たな未来の可能性として捉え、臨場感のある完全新規映像と、フェーズ0から7までのパビリオン空間を通して描き出します。

来場者は、新たな「宇宙世紀」という設定の中で、大阪・夢州の「夢州ターミナル」から軌道エレベーターで宇宙ステーション「スタージャブロー」まで移勤する体験ができます。

人類とモビルスーツが共存する映像世界には、背中部分に「グラスフェザー」という装備を装着したガンダムや、様々なモビルスーツ、新デザインのハロが登場!

屋外に展示する「実物大ガンダム像」も見どころです。

あらすじ

西暦2150年。

夢州を訪れたあなたは巨大宇宙ステーション「スタージャブロー」の見学ツアーに参加する。

ハロに導かれ軌道エレベーターに搭乗。

地上3万6千キロの高みを目指す旅がはじまる。

静止軌道を周回するスタージャブローではさまざまなモビルスーツが、さらに深遠な宇宙へ進出するために活躍していた。

そのとき突然、事件が発生する。除去作業中のスペースデブリに異変が生じたのだ……。

Phase.0 エントランス

宇宙への旅の始まり

「宇宙での暮らし」や「まだ実現していない科学技術」が実現した未来が描かれます。

戦争が終わり、モビルスーツが平和利用されている未来の姿を知ることができます。

Phase.1 夢洲ターミナルの搭乗ロビー

軌道エレベーター乗り場の前。

ハロから宇宙での体験について説明を受けます☆

5機あるエレベーターでスペースキャビンに向かいます。

Phase.2 軌道エレベーター、スペースキャビン

大阪・夢洲の「夢洲ターミナル」から、軌道エレベーターで宇宙ステーション「スタージャブロー」まで移動。

ハロやモビルスーツたちと一緒に地上38,000mの世界へ上昇していきます。

Phase.3 スタージャブロー内

モビルスーツたちが平和利用され、宇宙で働いている様子を全周で見ることができます。

地球連邦軍、ジオン軍問わず、平和利用されているモビルスーツたち。

スペースデブリの除去作業中に異変が!

スペースデブリの中から

無人自律制御で暴走をはじめたMSN-X17 ジオングが登場!

暴走をはじめるジオングから緊急待避ポッドへ避難を開始します。

Phase.4 救急退避ポッドへの通路

緊急待避ポッドへの移動。

Phase.5 退避ポッド内

退避ポッド内にゲストは移動。

迫り来るジオングに対し、

伝説のモビルスーツであるガンダムがグラスフェザーを装備し登場します。

ガンダムは活躍し、来場者を守ってくれます。

その戦闘シーンは必見です☆

Phase.6/Phase.7 夢洲ターミナル外、実物大ガンダム像

ガンダムと一緒に地上へ帰還。

夢洲ターミナルでガンダムと再会します。

臨場感のある完全新規映像で見る未来の可能性!

大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン)の紹介でした。

キャスト

イークス:濱田 岳

ポー:土屋太鳳

グーロウ:戸塚有輝

ライズン:金田 昇

MSN-X17 ジオング タイプMA: 武田真治

アナウンス:斎藤 エ

スタッフ

企画・制作:サンライズ

原作:矢立 肇・富野由悠季

監督:辻󠄀本貴則

脚本・設定考証・特殊設定:森田 繁(スタジオぬえ)

メカニカルデザイン:大河原邦男 明貴美加 宮本 崇

マーキングデザイン:カトキハジメ

美術設定:岡田有章

色彩設計:安部なぎさ

CGディレクター:熊野祐介

CGモデリングディレクター:森田彗斗

音楽:Evan Call

エンディングテーマ:Evan Call feat. Uyanga Bold「DreamBeyond Forever」

製作:バンダイナムコフィルムワークス

