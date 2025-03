【Spring Sale】 セール期間:4月23日まで

「Spring Sale」

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Spring Sale」を開催している。期間は4月23日まで。

「新生活のスタートを、お得なセールで」というキャッチコピーの「Spring Sale」が開始された。セールでは各種ソフトやコンテンツが多数割引きされる他、「マルチプレーヤーゲーム」というページも存在し、ここではフレンドといっしょにマルチプレイを楽しめる作品が取り揃えられている。

セール対象タイトルとしては40%オフの「ELDEN RING」や、25%オフの「Stellar Blade」、「Rise of the Ronin デジタルデラックス版」は34%オフへと割引されている。なお、一部タイトルはセールの実施期間が異なる。

□「Spring Sale」のページ

セール対象タイトル(一部)

セール期間:4月23日まで



ELDEN RING PS4 & PS5

価格:9,240円→5,544円(40%オフ)

・ストアページ

ELDEN RING PS4 & PS5

Stellar Blade

価格:8,980円→6,735円(25%オフ)

・ストアページ

Stellar Blade

Rise of the Ronin デジタルデラックス版

価格:9,980円→6,586円(34%オフ)

・ストアページ

Rise of the Ronin デジタルデラックス版

ELDEN RING & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / c2022 FromSoftware, Inc.

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.