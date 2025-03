アイビスは、人材紹介を行っている企業を対象とした業務生産性を上げる新サービス「JOB FREAK」の提供を2025年2月28日から開始しました。

アイビス「JOB FREAK」

提供開始日:2025年2月28日

料金 :月額/25,000円〜(年間契約)

アイビスは、人材紹介を行っている企業を対象とした業務生産性を上げる新サービス「JOB FREAK」の提供を2025年2月28日から開始。

(*) 同社調べ

■サービスの特徴

*求人票の一元管理

採用管理システム(ATS)や求人プラットフォームのログイン情報を登録することで、企業が管理する求人情報を自動で取り込みます。

求人プラットフォームに対応しているのはJOB FREAKのみ。

従来のサービスでは手作業での管理が必要でしたが、JOB FREAKを利用すれば、その手間を一切省くことができます。

*候補者管理機能

選考状況が一目で分かる進捗ボードを提供し、候補者ごとのスケジュールや進捗をスムーズに管理できます。

*積極的な開発

株式会社アイビスがすべての責任を持ち、開発を進めています。

そのため、お客様の声を柔軟に取り入れ、常にアップデートを行いながら、企業にとってなくてはならないサービスを目指しています。

■利用の流れ

お打合せ→お申込み→3営業日以内に利用開始

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 求人プラットフォームに対応!アイビス「JOB FREAK」 appeared first on Dtimes.