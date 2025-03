AIで企業のSNS運用コストを95％削減！CHANGE「いいねAI」

CHANGEは、企業のSNSマーケティングを自動化・効率化する「いいねAI」の正式版の提供を2025年3月1日より開始しました。

CHANGE「いいねAI」

10年以上のSNS運用代行業で培った独自のノウハウをAIに搭載。

プロフェッショナルな運用品質を維持しながら、従来20万円以上かかっていた月額運用コストを大幅に削減することで、企業のSNSマーケティングに革新をもたらします。

法人SNS運用コスト大幅ダウン

■サービス概要

・AI技術によるSNS運用自動化:投稿企画から分析まで一貫対応

・画像/動画解析機能:コンテンツを自動認識し最適な投稿を生成

・企画立案機能:トレンド分析に基づく効果的な投稿企画を提案

・月額費用:従来比95%以上のコスト削減を実現

・特別機能:企業独自の投稿スタイルを学習するカスタムAI搭載

・対応プラットフォーム:X、Instagram、YouTube、TikTok

■いいねAIの仕組み

いいねAIは、企業が持つ様々な情報資産(URL、企画書、画像、動画、議事録など)を効率的に活用し、SNSマーケティングを最適化します。

いいねAIの仕組み

1. AI解析:収集した情報から投稿に有効な要素を自動抽出

2. コンテンツ生成:投稿文、ハッシュタグ、画像/動画の台本を自動生成

3. 継続的な改善:投稿のパフォーマンスを分析し、AIが自己学習

このサイクルにより、企業のSNSマーケティングを継続的に最適化し、より効果的な情報発信を実現します。

■主な特長

1. 画像/動画解析による投稿作成

画像や動画をアップロードするだけで、自動で解析を行い、適切な投稿文を生成します。

画像/動画解析による投稿作成

2. AIによる投稿企画立案

アカウントにあった企画を様々な角度から提案を行います。

選んだ企画案をもとに投稿を生成します。

投稿文はもちろん、画像や動画の台本まで一括で生成します。

資料を学習させておくと、必要に応じて資料の情報が自動的に投稿に反映されます。

いいねAIによる投稿企画立案

3. 企業独自の学習とアカウント自動分析機能

企業資料をアップロードすると自動的に学習し、投稿に活用されます。

また、SNSアカウントごとのトーン&マナーや口調のルール設定も可能です。

さらに、実際の投稿のパフォーマンスを分析し、自動で分析レポートが生成されます。

生成された分析レポートは、自動で学習され、投稿案の生成に活用されるため、人間による分析レポートの解析は不要になります。

自動アカウント分析レポート

※分析レポート例:現状の投稿の企画の内訳を分析し、良い企画を増やすように投稿の比率を提案

■導入効果

【時間効率】

SNS運用にかかる1ヶ月間の平均作業時間比較:

・調査 :従来12時間 → いいねAI 1分

・企画・投稿:従来36時間 → いいねAI 10分

・分析 :従来24時間 → いいねAI 1分

運用時間の大幅短縮

【導入実績と効果】

▼ 動画制作会社での活用事例

・YouTube:ショート動画の視聴回数が前年同期比300%増

・クリック率:7.4%を達成(チャンネル平均を大幅に上回る)

・TikTokとの同時運用で両プラットフォームで過去最高のパフォーマンスを記録

・投稿作成の作業時間が90%削減

300%UPの導入事例(YouTube)

▼ 通販会社での活用事例

・Instagram:投稿のインプレッション数が従来比30倍に増加

・投稿作成時間:数日かかっていた作業が約1分に短縮

・ブランドの世界観を維持しながら効率的な運用を実現

30倍UPの導入事例(Instagram)

■サービス料金

ベーシックプランでは、AI自動分析機能やSNS広告作成機能など全ての機能を利用できます。

また、投稿作成機能に特化したお手頃価格のライトプランも用意しています。

さらに、複数SNSを同時運用される場合は、最大4種類のSNSプラットフォームまで一括運用が可能なプランもあります。

サービス料金

※今なら全プラン共通で下記の特典が適用されます

初期費用無料・最低契約期間無し・10日間の無料トライアル

