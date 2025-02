東京ディズニーリゾートでは、来春小学校へ入学を迎えるお子さまに向けたオリジナルデザインランドセルの予約販売をスタート。

2025年から東京ディズニーリゾート・アプリに加えて、ディズニーグッズ公式オンラインストア(ディズニーストア.jp)でも予約が可能に!

東京ディズニーリゾート 2025年春入学用 オリジナルランドセル

予約販売期間:2025年3月19日(水)〜2025年9月30日(火) ※状況に応じて予約販売終了日を早める可能性があります。

*予約販売期間中はパーク内の以下のショップでランドセルを展示いたします。東京ディズニーランド®ハウス・オブ・グリーティング東京ディズニーシー®イル・ポスティーノ・ステーショナリー

*ディズニーアンバサダーホテル内のショップ「フェイスティバル・ディズニー」では、2025年4月7日(月)〜ランドセルを展示いたします。(終了日未定)

※展示期間は変更になる場合がございます。

予約販売方法:東京ディズニーリゾート・アプリ(※パークへのご入園が必要となります)、ディズニーグッズ公式オンラインストア(ディズニーストア.jp)

お届け日:2026年2月下旬指定先に配送予定

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

東京ディズニーリゾートでは、来春小学校へ入学を迎えるお子さまに向けたオリジナルデザインランドセルの予約販売をスタート。

2025年から東京ディズニーリゾート・アプリに加えて、ディズニーグッズ公式オンラインストア(ディズニーストア.jp)でも予約が可能に。

東京ディズニーリゾートならではの特別感あふれるデザインが施されたランドセルを紹介していきます。

ランドセル ブラック

価格:70,000円

ブラックカラーのランドセル。

「ミッキーマウス」のシルエットがおしゃれ!

フラップをあけると、「シルエットスタジオ」をイメージさせるアートが☆

ランドセル キャメル

価格:70,000円

キャメルカラーのランドセル。

サイドにはコンパスをモチーフにした型押しが施されています。

フラップを空けると、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの名所が登場☆

ランドセル ピンク

価格:80,000円

ピンクカラーのランドセル。

「ミニーマウス」のリボンやカチューシャが刺繍されたおしゃれなデザインです。

フラップ裏にはいろんなデザインのカチューシャが描かれています。

ランドセル ラベンダー

価格:80,000円

ラベンダーカラーのランドセル。

東京ディズニーリゾートを代表するグッズのひとつ、バルーンがモチーフになっています。

フラップ裏にはたくさんのバルーンが!

夢とハピネスがいっぱいつまった東京ディズニーリゾートオリジナルランドセル。

素敵な小学校生活が送れそうです。

東京ディズニーリゾート 2025年春入学用 オリジナルランドセルの紹介でした☆

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

※画像はすべて、イメージです

©Disney

