Apple「iPhone 16e」発表！ 2月28日発売で価格は99,800円～シングルカメラでディスプレイはノッチタイプ。事実上の「iPhone SE」後継モデルに
【iPhone 16e】
2月28日 発売予定
価格 128GBモデル：99,800円
256GBモデル：114,800円 512GBモデル：144,800円
(C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.
2月28日 発売予定
価格 128GBモデル：99,800円
256GBモデル：114,800円 512GBモデル：144,800円
Appleは、新型スマートフォン「iPhone 16e」を発表した。2月21日予約開始で、価格は99,800円より。
「iPhone 16e」は、2024年9月に発売された「iPhone 16」シリーズの廉価モデル。事実上の「iPhone SE」シリーズの後継機種で、SoCとして最新の「A18」チップを搭載し、今年春に日本語へ対応予定の「Apple Intelligence」にも対応している。アウトカメラは標準カメラのみのシングル構成で、ディスプレイは「Dynamic Island」ではなく従来の“ノッチ”タイプとなっている。
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