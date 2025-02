【iPhone 16e】2月28日 発売予定価格 128GBモデル:99,800円256GBモデル:114,800円 512GBモデル:144,800円

Appleは、新型スマートフォン「iPhone 16e」を発表した。2月21日予約開始で、価格は99,800円より。

「iPhone 16e」は、2024年9月に発売された「iPhone 16」シリーズの廉価モデル。事実上の「iPhone SE」シリーズの後継機種で、SoCとして最新の「A18」チップを搭載し、今年春に日本語へ対応予定の「Apple Intelligence」にも対応している。アウトカメラは標準カメラのみのシングル構成で、ディスプレイは「Dynamic Island」ではなく従来の“ノッチ”タイプとなっている。

