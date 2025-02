イーロン・マスク氏がX(旧Twitter)を買収してから、複数の企業が同プラットフォームへの広告出稿を停止しました。これを受け、Xは世界広告主連盟(WFA)や複数企業を訴えていたのですが、新たにレゴ、ネスレ、Pinterestといった企業にまで訴訟を拡大しています。2025-02-01 Amended Complaint With [dckt 74 1] | DocumentCloud

https://www.documentcloud.org/documents/25511116-2025-02-01-amended-complaint-with-dckt-74-1/X expands lawsuit over advertiser ‘boycott’ to include Lego, Nestlé, Pinterest, and others | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/01/x-expands-lawsuit-over-advertiser-boycott-to-include-lego-nestle-pinterest-and-others/2024年8月、X(旧Twitter)は大手企業がXへの広告出稿を一斉に停止したことは「反トラスト法違反に該当する」としてWFAと加盟企業の家庭用品大手のユニリーバ、大手食品会社のMars、ヘルスケア企業のCVS Health、デンマークの電力会社であるØrsted A/Sの4社を訴えました。訴状の中で、Xは世界広告主連盟のイニシアチブである「責任あるメディアのための世界同盟(Global Alliance for Responsible Media:GARM)」が、共謀して加盟企業にXの広告枠の購入を停止するか、または大幅に削減させたと主張。なお、この訴訟によりWFAは「資源と財政が大幅に枯渇した」ためGARMを廃止せざるを得なくなったと発表しています。イーロン・マスクが広告業界に「これは戦争だ」と宣言、X(旧Twitter)の世界広告主連盟への訴訟で - GIGAZINEby UK Governmentさらに、Xは2024年11月18日になってWFAに対する訴状を修正し、被告に動画配信プラットフォームのTwitchを加えています。X(旧Twitter)が広告出稿を停止した企業連盟への訴訟にTwitchを加える、失った広告収益は数千億円規模との主張 - GIGAZINE現地時間の2025年2月1日、Xは再び訴状を修正し、被告にネスレ、アボット・ラボラトリーズ、コルゲート、レゴ、ピンタレスト、タイソンフーズ、シェルといった企業を加えました。訴状の中でXは「GARMを通じ、Twitter(現X)の広告主に対するボイコット活動を組織し、TwitterにGARMのブランドセーフティ基準を遵守させ、GARMが満足するようにした」「この取り組みにより、WFAがTwitterに損害を与えることに成功し、少なくとも18社のGARM関連広告主が2022年11〜12月の期間にTwitterでの広告購入を停止し、他の広告主も支出を大幅に削減した」と主張しています。訴状によると、記事作成時点でのXの広告収入の大部分は、「非GRAM会員」あるいは「GRAM会員の広告代理店クライアントではない中小企業」からの広告出稿により成り立っている模様。しかし、Xが「WFA主導」と主張するボイコットにより、Xの広告需要は減少し、Xの広告価格も低下したと訴状には記されています。そのため、Xの広告価格はソーシャルメディア広告市場におけるXの最も近い競合他社が請求する価格をはるかに下回っているそうです。Xは訴状の中で「Xからの広告購入を控えるというボイコットを遂行する広告主は、業界標準を満たすか上回るブランドセーフティを備えたプラットフォーム(X)で、低価格の広告在庫を購入するという貴重な機会を放棄しています」と主張しました。なお、Xのオーナーであるマスク氏は2025年1月に従業員に対し、「ユーザー数の増加は停滞しており、収益は芳しくなく、かろうじて損益分岐点に達している」と語ったことが報じられています。