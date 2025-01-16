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USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 10Gbps) ¡ß1
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USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1 (Max 5Gbps)¡ÚÀÄ¿§¡Û¡ß1
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈÀÜÂ³Ã¼»Ò¡Ê4¶Ë¡Ë¡ß1
DC-inÃ¼»Ò ¡ß1
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡ÚÀÄ¿§¡Û¡ß1
¡¦Powered USB ¥Ý¡¼¥È(5V,1.5A)
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡Ú¹õ¿§¡Û¡ß1
¡¦DisplayPort½ÐÎÏ
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¡¦USB-PD½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡Ú¹õ¿§¡Û¡ß1
¡¦DisplayPort½ÐÎÏ
LAN(RJ45)¡ß1
HDMI½ÐÎÏ(¥¿¥¤¥×A)¡ß1 ÅÅ¸» 180W AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ²Á³Ê 224,800±ß¡Á

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