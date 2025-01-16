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USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) ¡ß1
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) ¡ß1
USB Type-A 2.0ÂÐ±þ ¡ß6
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) ¡ß2
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 10Gbps) ¡ß1
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen1(Max 5Gbps) ¡ß1
2.5Gbps LAN(RJ-45) ¡ß1
¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏÃ¼»Ò ¡ß1
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¥Õ¥í¥ó¥È½ÐÎÏÃ¼»Ò(3¶Ë) ¡ß1 ²Á³Ê 349,800±ß¡Á
»²¾È¡§BTO¥Ñ¥½¥³¥óÄÌÈÎ¤ÎFRONTIERFRGPLB650W/SG2: Ä¾ÈÎ
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¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
°úÍÑ¡§BTO¥Ñ¥½¥³¥óÄÌÈÎ¤ÎFRONTIERFRVNM714_A_ Ä¾ÈÎ
FRONTIER¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖVN¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎFRVNM714/A¤Ï¡¢AI½èÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±CPU¡¦Intel Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen1 (Max 5Gbps)¡ÚÀÄ¿§¡Û¡ß1
¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥ÈÀÜÂ³Ã¼»Ò¡Ê4¶Ë¡Ë¡ß1
DC-inÃ¼»Ò ¡ß1
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡ÚÀÄ¿§¡Û¡ß1
¡¦Powered USB ¥Ý¡¼¥È(5V,1.5A)
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡Ú¹õ¿§¡Û¡ß1
¡¦DisplayPort½ÐÎÏ
¡¦Thunderbolt 4ÂÐ±þ
¡¦USB-PD½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen2 (Max 10Gbps)¡Ú¹õ¿§¡Û¡ß1
¡¦DisplayPort½ÐÎÏ
LAN(RJ45)¡ß1
HDMI½ÐÎÏ(¥¿¥¤¥×A)¡ß1 ÅÅ¸» 180W AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ²Á³Ê 224,800±ß¡Á
»²¾È¡§BTO¥Ñ¥½¥³¥óÄÌÈÎ¤ÎFRONTIERFRVNM714_A_ Ä¾ÈÎ
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USB3.2 Gen2x2¡ÊUSB Type-C)¡ß1
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Wi-Fi Module¡ß1
Intel 2.5Gb Ethernet¡ß1
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Power Button¡ß1
D-RGB Mode¡ß1
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»²¾È¡§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸_BTO¥Ñ¥½¥³¥óÄÌÈÎÀìÌçÅ¹¤Î¥¹¥È¡¼¥à(STORM)
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USB Type-A 2.0ÂÐ±þ x4
USB Type-A 3.2(3.1/3.0) Gen2(Max 10Gbps) x2
USB Type-C 3.2(3.1/3.0) Gen2(Max 10Gbps) x1
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USB 3.2 Gen 1 Type-C¥Ý¡¼¥È¡ß1
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