¤³¤ó¤Ê±ØÊÛ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥¤¥±¤ó¤Î¡ª¡©¡¡¥Ë¥ª¥¤À¨¤½¤¦¤Ê¡Öµí¤¿¤ó¥µ¥¬¥ê¤Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Þ¤¼¥á¥·¡×¤ò¡¢¼ÒÆâ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ±ó½Ð¤¹¤ë¤È¤¡¢±ØÊÛ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤Ï±ØÊÛ¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ë¥ª¥¤¤À¡£
¥Ë¥ª¥¤¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬ÌÂÏÇ¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¤È¡¢¾®¿´¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î±ØÊÛ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Î¡Ö¤³¤Ð¤ä¤·¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Öµí¤¿¤ó¥µ¥¬¥ê¤Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Þ¤¼¥á¥·¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ëµí¤¿¤ó¥µ¥¬¥ê¤È¥³¡¼¥ó¡£²¹¤á¤Æ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦±ØÊÛ¤À¡£
¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡ª¡¡ÀäÂÐ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ë¥ª¥¤¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¼ÖÎ¾Á´Éô¤¬¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¡ª¡©
¶²¤í¤·¤¤......¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬...
¡Öµí¤¿¤ó¥µ¥¬¥ê¤Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Þ¤¼¥á¥·¡×¤ÏÉ³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î±ØÊÛ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ë²«¿§¤¤É³¤ò°ú¤È´¤¯¤È¡¢²ÃÇ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î»þÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿ÀÖ¤¤É³¤Ï¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤»¤Ã¤«¤Á¤ÊÉ®¼Ô¤ÏÀâÌÀ½ñ¤¤òÆÉ¤àÁ°¤ËÉ³¤ò²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹²¤Æ¤Æ·ë¤Ó¤Ê¤ª¤¹±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤µ¤Æ¡¢É³¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢²¹¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È8Ê¬¡£Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬Éº¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢È¾Ê¬³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«Éõ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Æù¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤¬¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¿©¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÃ¯¤À¤è¡×¤È¸«¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤ä°Õ³°¡£ÆÃ¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¢¡¢³¸¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¡©¡¡¤³¤ì¤ò³«¤±¤¿¤é¥Ö¥ï¥Ã¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È......¡£
¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡©
¤ªÈ¤¤È¤ª¤·¤Ü¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î²¼¤Ë¥×¥é³¸¤¬¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤Þ¤À¥Ë¥ª¥¤¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¥×¥é³¸¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤³¤½......¡©
......¤¢¤ì¡©
......¤½¤ó¤Ê¤Ë½¤ï¤Ê¤¤¤¾¡©¡¡Â¾¤Î±ØÊÛ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢²¹¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¤Î¤ÇÉ¡¤¬´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
É®¼Ô¤Ï¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Á¡¢¼«ÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÉûÊÔ½¸Ä¹¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×
¡Ö¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³......¡£¤³¤ì¤Ê¤é¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê......¡×
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¡¢°Õ³°¤È¿·´´Àþ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡¢¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¥¬¥µ¥Ã¤Èº®¤¼¤Æ¡¢Äº¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ª¥¤¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ò´°Á´¤Ë¼ºÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸ÕÜ¥¤Î¿É¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤´ÍÑ¿´¤ò¡£