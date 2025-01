NVIDIAが小型のAIスーパーコンピューター「GB10」を発表しました。GB10ではLinuxベースの「NVIDIA DGX OS」が動作し、2台のGB10を組み合わせることでパラメーター数4050億のAIモデルをローカルで動作させられます。また、NVIDIAの自動運転エコシステムにトヨタが加わることやAIロボットの仮想テスト環境「Mega」の提供開始なども発表されています。

NVIDIA Puts Grace Blackwell on Every Desk and at Every AI Developer’s Fingertips | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-puts-grace-blackwell-on-every-desk-and-at-every-ai-developers-fingertipsToyota, Aurora and Continental Join Growing List of NVIDIA Partners Rolling Out Next-Generation Highly Automated and Autonomous Vehicle Fleets | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/toyota-aurora-continental-nvidia-driveNVIDIA Unveils ‘Mega’ Omniverse Blueprint for Building Industrial Robot Fleet Digital Twins | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/mega-omniverse-blueprint/NVIDIA CEO Jensen Huang Keynote at CES 2025 - YouTube◆Project DIGITS以下の画像のジェンスン・ファンCEOが左手に持っているデバイスがProject DIGITSです。Project DIGITSはAI研究者やデータサイエンティスト向けに開発された小型スーパーコンピューターで、3000ドル(約47万円)という比較的安価な価格で入手できます。Project DIGITSにはNVIDIA独自開発のSoC「GB10」が搭載されています。GPUはBlackwellアーキテクチャを採用しており、処理能力はFP4で1PFLOPS。CPUはArmアーキテクチャで、CPUコア数は20個です。また、128GBの省電力DDR5Xメモリを搭載しているほか、4TBのSSDも内蔵しています。Project DIGITSはLinuxベースのNVIDIA DGX OSを搭載しており、最大でパラメーター数2000億の大規模言語モデルを実行できます。また、Project DIGITSを2台並列稼働させることで、最大4050億パラメーターの大規模言語モデルを実行できます。Project DIGITSは2025年5月に出荷開始予定です。◆NVIDIAの自動運転エコシステムにトヨタが参加NVIDIAは自動運転車開発プラットフォーム「NVIDIA DRIVE AGX」を展開しており、「BYD」「JLR」「Li Auto」「Lucid」「Mercedes-Benz」「NIO」「Nuro」「Rivian」「Volvo Cars」「Waabi」「Wayve」「Xiaomi」「ZEEKR」「Zoox」といった企業がNVIDIA DRIVE AGXを活用して開発を進めています。新たに、「トヨタ」「Aurora」Continental」の3社がNVIDIA DRIVE AGXを採用することが明らかになりました。NVIDIAによると、トヨタは「NVIDIA DriveOS」を実行する次世代車両の開発に取り組んでいるとのことです。◆AIロボットのテスト用仮想環境「Mega」Megaは工場内の構造や機械の配置をデジタル空間で再現するシステムで、デジタル空間内でロボットの動作をテストしたり最適化したりできます。すでにKION GROUPがMegaを活用して倉庫用ロボットの開発を進めているとのこと。KION GROUPによるMegaの導入事例は以下の動画で確認できます。Industrial Digital Twins for Simulating Robot Fleets - YouTube