¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¡×¤±¤É¡¢35ºÐMFº´Æ£¸¬²ð¤¬14Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¡Ö¤³¤ó¤Ê¿È¤Î°ú¤Êý¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡×°úÂà¸å¤Ï»³¸ý¤Î¥¹¥«¥¦¥È·ó¥³¡¼¥Á¤Ë
¡¡¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï£±·î£³Æü¡¢º´Æ£¸¬²ð¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÂç¤òÂ´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£21Ç¯¤Ë»³¸ý¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Î24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£±ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡J£±¤ÇÄÌ»»20»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡¢J£²¤ÇÄÌ»»388»î¹ç19ÆÀÅÀ¡£14Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿35ºÐMF¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤¬¹¬Â¿¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢°úÂà¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç14Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ÆÌó30Ç¯¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ14Ç¯¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°408»î¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿º£¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤ì¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢º´Æ£¤Î¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥È·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÆü¡¹À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸½Ìò»þÂåÆ±ÍÍ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¿È¤Î°ú¤Êý¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬Àµ²ò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍFC´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌ´¡¢ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤áËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊâ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤È¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
¡¡10¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿²£ÉÍFC¤â¡¢¸ø¼°X¤Çº´Æ£¤Î°úÂà¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤Ë¡£º¸±¦Î¾Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¬²ðÁª¼ê¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡±ºÏÂ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÂç¤òÂ´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£21Ç¯¤Ë»³¸ý¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Î24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£±ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡J£±¤ÇÄÌ»»20»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡¢J£²¤ÇÄÌ»»388»î¹ç19ÆÀÅÀ¡£14Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿35ºÐMF¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤¬¹¬Â¿¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢°úÂà¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤Ç14Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ÆÌó30Ç¯¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ14Ç¯¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°408»î¹ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿º£¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤ì¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢º´Æ£¤Î¶¯²½Éô¥¹¥«¥¦¥È·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÆü¡¹À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸½Ìò»þÂåÆ±ÍÍ¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¿È¤Î°ú¤Êý¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬Àµ²ò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍFC´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌ´¡¢ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤áËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊâ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£¸å¤È¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿É¬¤º²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
¡¡10¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿²£ÉÍFC¤â¡¢¸ø¼°X¤Çº´Æ£¤Î°úÂà¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤Ë¡£º¸±¦Î¾Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¬²ðÁª¼ê¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô