PUMA Cat¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¢¥¤¥ë¡¼¡ª¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤Î¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡ªPUMA¡ß¥â¥ó¥Ï¥ó¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¤¬¥¢¥Ä¤¤
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎPUMA¡Ê¥×¡¼¥Þ¡Ë¤È¡¢CAPCOM¡Ê¥«¥×¥³¥ó¡Ë¤Î¿Íµ¤¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØMONSTER HUNTER¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂè2ÃÆ¤òÈ¯Çä¡ª
¡È¥â¥ó¥Ï¥ó¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖPUMA¡ßMONSTER HUNTER 20¼þÇ¯¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥¢¥¤¥ë¡¼¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡ÖPUMA X MONSTER HUNTER SS TEE 3¡×¡Ê4950±ß¡Ë¤È¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡È¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡É¤ò¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖPALERMO LTH MONSTER HUNTER¡×¡Ê1Ëü4300±ß¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥â¥ó¥Ï¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈPUMA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤Ç´°Çä¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎºÆÈÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖPUMA X MONSTER HUNTER SS TEE 3¡×
¡ÖPUMA¡ßMONSTER HUNTER SS TEE 3¡×¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ï¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥ë¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡£
ÆüËÜ¤ÎÉð¼Ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Í¦¤Þ¤·¤¤¥¢¥¤¥ë¡¼¤¬¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÈPUMA Cat¡É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ½Ð¿Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇØÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡£ÀµÌÌ¤Ë¤Ï±¦¶»¤ËPUMA¥í¥´¡¢º¸¶»¤Ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¡È¤â¤ó¤Ï¤ó¡É¥í¥´¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖPALERMO LTH MONSTER HUNTER¡×
¡ÖPALERMO LTH MONSTER HUNTER¡×¤Ï¡¢PUMA¤Î¥ì¥¶¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ñ¥ë¥ì¥â¥ì¥¶¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¥í¡¼¥É²èÌÌ¤Ê¤É¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÌæÍÍ¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ËºÎÍÑ¤·¤¿1Â¡£
ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ñ¥ë¥ì¥â¥ì¥¶¡¼¡×¤Ç¤ÏPUMA Cat¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥¿¥ó¥í¥´¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÇÈÄ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë²ÐÎµ¡È¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡É¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢º¸±¦¤Î¥Ò¡¼¥ë¥¿¥Ö¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìPUMA Cat¤È¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥×¡¼¥Þ¥¹¥È¥¢¸¶½É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥×¡¼¥Þ¥¹¥È¥¢Âçºå¡¢¥×¡¼¥Þ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈPUMA¥¢¥×¥ê¡¢°ìÉô¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡¢12·î13Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÂ¨´°Çä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
>> PUMA¡ÖPUMA¡ßMONSTER HUNTER 20¼þÇ¯¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥×¡¼¥Þ¡ÖSUEDE XL¡×¤Ë¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì
¢¡ÄêÈÖ¤¬¤è¤ê¥â¥À¥ó¤ËÊÑ¿È¡£Made in Japan¤Î¥×¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥¨¡¼¥É¡×ÊÌÃí¥â¥Ç¥ë¤Ç¾åÉÊ¤ÊÂ¸µ¤Ë
¢¡¥×¡¼¥Þ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥¹¥¨¡¼¥É¡×¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤¬¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤È¥³¥é¥Ü¡ª