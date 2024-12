佐藤健、プライベートでもよく大阪へ「大阪の謎解きは難しいんですよ」

俳優の佐藤健(35歳)、女優の永野芽郁(25歳)が12月14日、大阪・MOVIX堺に行われた映画「はたらく細胞」公開記念舞台挨拶に登壇。それぞれ“大阪”について語った。今回、大阪・堺での舞台挨拶では、コラボ商品であるキュートな赤血球&白血球の帽子クッションをかぶった佐藤と永野が登場。会場からは黄色い声援と割れんばかりの拍手が起こる。大阪という土地について、たびたび訪れるという2人、永野は「先月もお仕事で来て、自分でお好み焼きを焼けるお店に行きました。おいしかったです!」とコメント。

一方、佐藤は「個人的に謎解きが好きで、大阪でしかできないものも多いのでプライベートでもよく行きます。大阪の謎解きは難しいんですよ。堺にも謎解きがあれば確実に行きます!」と、それぞれ笑顔で語った。映画「はたらく細胞」は公開中。(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.