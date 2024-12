永野芽郁、「はじめてのおつかい」毎日見て「笑って、泣いています」

女優の永野芽郁(25歳)が、12月13日に都内で行われた映画「はたらく細胞」の初日舞台挨拶に登壇。大好きな「はじめてのおつかい」を猛プッシュした。この日、作品のキャッチフレーズ「笑って、泣けて、タメになる」にならい、キャスト陣が「笑ったこと」「泣けたこと」「タメになったこと」について披露。その中で永野は、「笑って、泣けて、タメになる」の3つを兼ね備えたものがあるとして、大好きだという「はじめてのおつかい」を猛プッシュする。

「配信で毎日観て、笑って、泣いています」というほど楽しんでいるそうで、「小さいときからちゃんとしている子たちで……(共演した芦田)愛菜ちゃんみたいだなって」と語り、独特なセレクトに佐藤健は思わず「細胞が疲れてるんじゃないですか?」とツッコミを入れた。映画「はたらく細胞」は公開中。(C)清水茜/講談社 (C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.